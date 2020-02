Disney: Tendrá un animatronic de Spider-Man en su parque temático de Avengers

CIUDAD DE MÉXICO.- Spider-Man es uno de los personajes más populares de los comics, por lo que no sería de sorprende que Marvel y Disney decidiera incluirlo en su área temática en Disneyland llamada "Avenger Campus" como un animatronic, columpiándose por el área.

Los asistentes verán al hombre araña de tamaño real paseando por los edificios, simulando estar dentro del UCM, Disney Parks Blog publico el vídeo de como se vería.

Inspirado por el MCU, Avengers Campus, hará que sus visitantes tengan un encuentro con sus personajes favoritos, Iron Man, Black Widow, Ant-Man and The Wasp, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Asgardianos y más, estarán esperando a los que quieran vivir aventuras de verdad.

Estas y más atracciones de Avengers Campus, abrirán sus puertas al público en verano del 2020 en Disney's California Adventure.