Disney Plus llega a México y Latinoamérica en noviembre de 2020

La espera comienza a llegar a su fin. En una llamada con inversionistas, los dirigidos por Mickey confirmaron que Disney Plus llegará a Latinoamérica durante noviembre de 2020. Si bien la compañía ya había anunciado que el servicio de vídeo en streaming estaría disponible a finales de año, esta es la primera vez que adelantan el mes concreto. Seguramente Disney arrancará su campaña publicitaria en la región en las próximas semanas.

Disney Plus ha sido un éxito absoluto desde su debut el pasado noviembre. De acuerdo a las cifras compartidas por la empresa en su reporte financiero, la plataforma alcanzó en julio los 57,5 millones de suscriptores de pago. Es un dato que ha superado todas las expectativas, incluso las de la propia Disney —estimaban tener entre 60 y 90 millones de miembros en 2024—. El lanzamiento en Latinoamérica seguramente impulsará el número de manera significativa.

No es el único bombazo que revelado Disney en su informe fiscal. Tras varios intentos de estrenar Mulán en los cines, finalmente decidieron ceder a la pandemia y ofrecerla a través de Disney Plus. No obstante, los interesados en disfrutarla tendrán que pagar un renta de 30 dólares (aproximadamente $680 en México). Disney contempla estrenar el largometraje en algunos cines a partir de la misma fecha, aunque de momento no especificó en qué regiones podrán hacerlo.

Aunque no está confirmado, es muy probable que Mulán ya forme parte del catálogo de Disney Plus —sin ser un renta— cuando el servicio debute en Latinoamérica. La decisión sobre Mulán, desde luego, nos hace pensar que Viuda Negrea podría seguir el mismo camino. El siguiente filme del Universo Cinematográfico de Marvel está previsto para estrenarse el 5 de noviembre. Si las condiciones sanitarias se mantienen igual, no dudemos que la heroína igualmente aparecerá en Disney Plus mucho antes de lo esperado, indica Hipertextual.

Latinoamérica se ha convertido en un país clave para las plataformas de vídeo en streaming. Tan solo en México es posible suscribirse a servicios como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Apple TV+ y, a partir de noviembre, Disney Plus. En los próximos meses sabremos si la propuesta de Disney emprenderá su estrategia en solitario o si formará alianzas con otras compañías ya establecidas en la región; tal y como hicieron en España con Movistar+.