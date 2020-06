Disco Elysium tendrá serie de televisión del productor de Sonic, La Película

La revista Variety ha confirmado la producción de una serie de televisión basada en el juego independiente de 2019 ‘Disco Elysium’, la cual llegara dentro de muy poco. Disco Elysium se lanzó en octubre de 2019 exclusivamente para PC, ambientado en el mismo universo que la novela de 2013 Sacred and Terrible Air. En el juego, y Ou jugar como un detective experimentado la tarea de resolver un misterioso asesinato en una ciudad aún se recupera de una guerra de décadas de antigüedad.

Después de su lanzamiento, Disco Elysium recibió una recepción positiva de los fanáticos y críticos; The Verge incluso lo recomienda como un juego que debes jugar si compraste o construiste una PC para juegos recientemente. Muchos elogiaron el juego por su estilo de arte en acuarela, profundidad narrativa y escritura, todos los elementos que sentaron las bases para una atractiva serie de televisión.

El desarrollador del juego za / um se ha asociado con dj2 entertainment para trabajar en el programa

El juego también recogió numerosos premios y nominaciones. Siendo nominado en cuatro categorías en los Game Awards 2019, incluyendo Mejor narrativa y Mejor juego independiente, y ganó en cada categoría en la que fue nominado.

El desarrollador del juego, ZA / UM, se ha asociado con dj2 Entertainment, la misma compañía que coprodujo una adaptación cinematográfica de Sonic The Hedgehog a principios de este año, para trabajar en la serie de televisión. Dj2 Entertainment también posee la licencia para adaptar muchos otros videojuegos a la pantalla grande o pequeña, incluidos Life is Strange, Little Nightmares, Sleeping Dogs y Vampyr. Aunque se anunció un programa de televisión de Vampyr en 2018, hasta ahora Sonic The Hedgehog es el único proyecto que hasta ahora se ha lanzado.