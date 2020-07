Director creativo de The Last of Us: Part II responde sobre fuertes críticas

HERMOSILLO, Sonora.- Desde su lanzamiento el pasado 19 de junio, no ha parado la lluvia de críticas de videojugadores hacia la segunda entrega de The Last Of Us, por lo que ahora su director creativo, Neil Druckmann, expresó su opinión al respecto.

Durante el podcast del ex presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, el también guionista comentó que es sorprendente el odio de las personas hacia miembros del equipo de desarrollo e incluso hacia los propios personajes, llegando a arremeter contra los actores que les dieron voz.

"Tenemos una actriz, ella está recibiendo cosas muy horribles y viles debido al personaje ficticio que interpreta en el juego. Simplemente me cuesta entenderlo”, señaló.

Lo que intento hacer es ignorarlo todo lo que pueda”.

Aunque reconoció que esperaba que los fanáticos no recibirían bien al juego, Druckmann trata de enfocarse en lo positivo y de distraerse con otras cosas.

En dicho podcast también habló sobre la serie que se realiza del videojuego por HBO, donde el guionista a cargo será Craig Mazin, quien ya fue advertido de más posibles críticas.