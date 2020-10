Directivo de Stadia arremete contra los streamers

¿Te acuerdas de cuando las operadoras decían que las grandes plataformas web deberían pagar por hacer uso de sus redes? ¿O de cuando los periódicos decían que Google News debería pagar por mostrar fragmentos de sus noticias? Bienvenido a: desarrolladores de videojuegos dicen que los streamers deberían pagar por hacer negocio con sus juegos.

La polémica la sirve Alex Hutchinson, alguien que en su biografía de Twitter se presenta como director creativo de Google Stadia, pero que es más concretamente el cofundador y director creativo de Typhoon Studios, una compañía desarrolladora de videojuegos con sede en Montreal que fue adquirida por Google Stadia en diciembre de 2019. Esto es lo que dice Hutchinson:

'Los streamers preocupados por que se retire su contenido cuando usaron música que no pagaron deberían estar más preocupados por el hecho de que están emitiendo juegos que tampoco han pagado. Todo desaparecería en cuanto los editores decidieran hacer valer sus derechos de autor.

La verdad es que los streamers deberían pagar a los desarrolladores y editores de los juegos que emiten. Deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan'.

Hutchinson tiene razón en que los streamers se meten en problemas cada vez que usan música (o incluso vídeos) con derechos de autor sin haber pagado, pero no con los juegos, que tampoco les pertenecen. ¿Por qué se permite que las grandes estrellas de Twitch y YouTube jueguen a los últimos lanzamientos sin pagar una licencia de emisión? ¿Por qué las propias distribuidoras de videojuegos les mandan copias de sus títulos para que los jueguen?

Porque es publicidad gratis, obviamente. Hutchinson lo sabe. Como también sabe que juegos como Minecraft, Fortnite, Fall Guys y Among us no habrían llegado a convertirse en un fenómeno mundial sin los streamers. Lo que no entiende es que esté bien visto que hagan negocio con el contenido de otros:

'Me sorprende que la gente esté molesta porque alguien diga que los creadores de contenido deberían poder ganar algo del dinero de las personas que usan su contenido para lucrarse. No están promocionando el juego. Hacen negocio. A veces también pueden promocionar el juego, pero eso no es asunto de ellos'.

En realidad, cuando una compañía fuerza la promoción de un juego a base de pagar a los streamers, como pasó con Apex Legends y Valorant, suele fracasar. Epic Games fue mucho más inteligente creando programas de apoyo a los creadores para que todos ganaran. El desarrollador, el streamer y el jugador.

Al final, esto es un mecanismo que no se puede forzar, pero que cuando funciona, beneficia a todos. Los grandes streamers juegan a lo que la gente quiere ver. Y si la gente quiere ver un juego indie de hace dos años con gráficos en 2D llamado Among us, lo más probable es que a los desarrolladores de Among us eso les venga muy bien. Aunque no reciban ni un céntimo de los streamers, indica Gizmodo.