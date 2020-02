Digimon estrena corto antes de Last Evolution Kizuna

CIUDAD DE MÉXICO.- El corto titulado "To Sora" fue publicado por Toei Animation con una duración de 6 minutos, previo a la película de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, siendo el primero de cinco cortos que forman parte del "Digimon Adventure 20th Memorial Story", contando la historia que no se verá en la película.

“Han pasado más de 10 años desde la aventura inicial. Sora se encuentra preocupada por lo que debería hacer con su futuro. ¿A qué conclusión ha llegado?”, esta es la sinopsis del corto según Toei Animation.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

La película se estrenará el 21 de febrero en Japón y cuenta con la siguiente sinopsis:

“Tai es ahora un estudiante universitario que vive solo, trabaja todos los días y se esfuerza en sus estudios, sin embargo se encuentra indeciso acerca de su futuro. Por otro lado, Matt y los demás continúan trabajando en los incidentes y actividades Digimon para ayudar a las personas con su compañero Digimon. Cuando un evento sin precedentes ocurre, los “DigiDestinados” descubren que al crecer, su relación con su compañero Digimon llegará a su fin. Al activarse una cuenta regresiva en el Digivice, nuestros protagonistas se percatan que cuanto más luchan al lado de su compañero Digimon, más rápido se rompen sus lazos. ¿Lucharán por los demás aunque esto signifique perder a su compañero? El tiempo para elegir y decidir se acaba rápidamente, pues pronto los “niños elegidos” se convertirán en adultos. Esta será la última aventura de Tai y Agumon.”



La película tendrá como opening el clásico de "Butter-Fly" del primer anime de Digimon Adventure, del difunto Kouji Wada.