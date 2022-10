Diente muestra nuevos detalles sobre la alimentación de los neandertales

Un reciente estudio encontró nuevos datossobre la alimentación de los neandertales. Por primera vez se recurrió al análisis de isótopos de zinc que permitió determinar el carácter carnívoro de esos homínidos, publicó Proceedings of the National Academy of Sciences.

El material evaluado por el equipo liderado por Klervia Jaouen, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, fue el esmalte dental de un molar de un neandertal del Paleolítico Medio, cuyos restos fueron encontrados en el sitio de la cueva de Gabasa, en Huesca (España).

Según explicaron los autores, la menor proporción de isótopos de zinc demuestra el carácter carnívoro de un ser vivo. Por lo tanto, luego de analizar los huesos de varias especies animales de la misma época hallados en la zona, concluyeron que el molar del neandertal es de un "carnívoro de alto nivel".

En ese sentido, dijeron que de todos los grupos de animales estudiados en Gabasa, el neandertal "exhibe fácilmente la proporción más baja de isótopos de zinc".

Por otra parte, aclararon que el análisis también muestra diferencias respecto de la dieta de otros carnívoros contemporáneos de la región, que consumían los huesos y la sangre de sus presas, costumbre que al parecer no tuvieron los neandertales, que sí comían la médula ósea, indica RT.

Respecto al diente estudiado, los expertos dijeron que la evidencia química sugiere que el neandertal fue destetado antes de los dos años y medio y que probablemente murió en la misma área en la que nació.

A pesar de los resultados del estudio realizado basándose en isótopos de zinc, el equipo de investigación advirtió que aún se requieren más análisis para comprender la dieta completa.

El procedimiento elegido para verificar el molar difiere del usado hasta el momento, que evaluaba los isótopos de nitrógeno del colágeno óseo, ya que este método no suele ser útil en muestras con más de 50 mil años.