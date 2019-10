Detectan nuevas apps con publicidad engañosa

Sophos Labs, la compañía de ciberseguridad ha expuesto muchos problemas de seguridad en algunas de las aplicaciones de Google Play Store. Anteriormente, esta empresa ya había advertido de varias apps que contenían adware, y ahora han descubierto cerca de 15 nuevas aplicaciones que estaban listadas en la tienda de aplicaciones de Android.

De acuerdo con el reporte y testimonios de varios usuarios alrededor del mundo, aseguran que estas aplicaciones bombardean al usuario de malware mostrando publicidad todo el tiempo en la pantalla de inicio, durante las llamadas, en fin, en cualquier rincón de tu teléfono, la alternativa más rápida para solucionar el problema es reiniciando el equipo, pero al cabo de unos minutos la publicidad vuelve a aparecer, indica Poder PDA.

Por desgracia, desinstalar la aplicación infectada no sirve de nada, pues los piratas informáticos se las han ingeniado para que el usuario no se de cuenta y piense que ha eliminado la aplicación del dispositivo. Pues la técnica consiste en que una vez que la app se ha instalado en el móvil, el malware se encargará de borrar el icono de acceso directo en la pantalla de inicio y en el cajón de aplicaciones haciendo creer al usuario que la aplicación se ha borrado.

Por supuesto que esto no es así, el malware continúa, y no hay poder que lo detenga hasta que no se hace una restauración total. Afortunadamente, Google ha eliminado las aplicaciones de la Play Store, por lo que acaba con algo que afecta severamente la experiencia de los usuarios del sistema operativo del androide.

A continuación, te presentamos la listas con las aplicaciones infectadas por este adware (publicidad engañosa):

Flash on Calls and Messages

Read QR Code

Magic Image

Generate Elves

Savexpense

QR Artifact

Find your Phone

Scavenger-Speed

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out

Photo Background

Image Processing

Auto Cut Out

Auto Cut Out 2019