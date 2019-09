Detalles de Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán una gran fiesta y SEGA quiere formar parte de ella. Por tal motivo, la compañía japonesa prepara varios títulos basados en el importante evento deportivo, que estarán disponibles en diversas plataformas.

Uno de ellos es Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020, juego en desarrollo para dispositivos móviles. Tokyo Games Show 2019 fue el escenario ideal para revelar más detalles sobre este proyecto.

Al contrario de los otros juegos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este título para iOS y Android se enfocará en el universo y en los personajes de Sonic. Todos ellos competirán en diversos deportes. Habrá una gran variedad de pruebas que se desarrollarán en diversos lugares de Tokio.

Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 estará disponible para móviles en algún momento de la primavera de 2020. Abajo te dejo un trailer que muestra varios de los eventos deportivos que tendrá el título:

El juego no solo se podrá jugar en solitario, pues también contará con una modalidad online competitiva para varios jugadores. Habrá tablas de clasificación mundial donde los usuarios harán lo mejor para estar en las primeras posiciones.

Otra buena noticia es que Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 tendrá un lanzamiento en todas las regiones. Podrás descargarlo de manera gratuita, ya que debutará bajo el esquema free-to-play. Por tal motivo, incluirá un sistema de compras no detallado por ahora.

Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 debutará en dispositivos iOS y Android el próximo año. Busca todas las noticias relacionadas con Sonic en esta página.

Con información de Level Up.