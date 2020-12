Desmontan pieza por pieza los nuevos auriculares AirPods Max de Apple

El equipo de iFixit, especializado en reparaciones de artículos electrónicos, desmontó los nuevos auriculares AirPods Max de Apple y encontró que la reparación o el reemplazo de componentes individuales probablemente sea un proceso bastante dificil en caso de un fallo, según explicaron esos especialistas en su sitio web.

Antes de desensamblar los auriculares, el equipo usó rayos-x para examinar el interior del dispositivo que ofrece cancelación de sonidos externos por un precio 549 dólares, lo que es más caro que algunos de los más populares 'smartphones' y tabletas de Apple. De esa manera encontraron que dos celdas de baterías se ubican en el mismo auricular derecho. No hallaron, sin embargo, ningún contrapeso que compensará la otra parte del auricular, por lo que se limitaron a decir que continuarán su análisis para entender cómo mantiene el equilibrio, publica RT.

"Hay algunas juntas soldadas y cables cerca de las baterías, pero no hay conectores obvios. No obstante, todavía tenemos esperanzas de que haya un procedimiento de intercambio de baterías sencillo, porque no siempre es fácil detectar los conectores", dijeron desde iFixit. Asimismo, hallaron dos imanes 'drivers' de doble anillo y varios otros pequeños imanes que alinean los auriculares con su funda especial, la Smart Case.

Para abrir los auriculares, los especialistas utilizaron calor y extrajeron el pegamento que refuerza la estructura del dispositivo. Con ayuda de otros usuarios lograron identificar varios chips y sus funciones.

El equipo prometió que publicará en un futuro la evaluación final de la capacidad y la complejidad de mantenimiento de los auriculares.