Descubren moléculas de azúcar en meteoros

Se descubrió que los meteoritos que se estallaron contra la Tierra contienen moléculas de azúcar en su interior que pueden haber contribuido a la formación de la vida en el planeta.

Según la noticia de la compañía de medios de comunicación Stuff en Nueva Zelanda, un grupo de expertos dirigido por Yoshihiro Furukava de la Universidad de Tohoku en Japón analizó las muestras en polvo de tres meteoros llamados condritos que contienen carbono incluido NWA 801 que cayeron en Australia en 1969 y descubiertos en Marruecos en 2001.

En la investigación publicada en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", los científicos descubrieron moléculas de azúcar arabinosa y xilosa, así como rastros de ribosa en polvos de meteoritos, indica trt.

El nuevo descubrimiento respalda la posibilidad de que el ácido ribonucleico (ARN) coordine la rueda de la vida antes del ácido desoxirribonucleico (ADN), que lleva las instrucciones genéticas necesarias para las funciones de viabilidad y el desarrollo biológico de todos los organismos y algunos virus.

El científico Danny Glavin, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Agencia Americana de Aeronáutica y Espacial (NASA) anunció que la ribosa que llegó desde el exterior en el período temprano de la Tierra es consistente con la hipótesis de que el ARN surgió antes.

Se indica que la ribosa es un ingrediente vital del ARN, que desempeña un papel importante en la biología humana.