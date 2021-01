Descubre si las apps de meditación realmente son efectivas

Existe evidencia sólida de que las intervenciones basadas en la meditación y la atención plena producen resultados positivos en la salud física y mental. Recientemente, los medios digitales para la práctica de la meditación, particularmente las aplicaciones para teléfonos inteligentes, se han vuelto ampliamente disponibles, pero ¿qué efectividad tienen las apps de meditación?

La facilidad implícita en estas apps –meditar desde la comodidad de nuestros teléfonos inteligentes– ha llevado a muchos usuarios a utilizarlas con la esperanza de cultivar una atención amable a sus propios pensamientos y sentimientos, y de cosechar los beneficios mentales y físicos que acompañan a la meditación.

Meditación y mindfulness: ¿son lo mismo?

Hay muchas formas de meditación. Algunas están destinadas a desarrollar una mente clara y enfocada, otros tienen como objetivo desarrollar estados altruistas, como la bondad amorosa, la compasión o el perdón, mientras que otras usan el cuerpo como un medio para desarrollar la conciencia, indica Tekcrispy.

El mindfulness o atención plena, una forma de meditación de “mente clara”, tiene como objetivo cultivar una mayor conciencia momento a momento de los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, mientras se mantiene una mente abierta, libre de distracciones y juicios.

¿Qué efectividad tienen las apps de meditación?

Las intervenciones de mindfulness en línea se han utilizado con éxito para reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio. Sin embargo, la evidencia que respalda específicamente la efectividad de las apps de meditación es escasa.

En el año 2018, investigadores examinaron Headspace, una popular aplicación de meditación, en 70 adultos, encontrando que los participantes informaron una disminución de la depresión y un aumento de las emociones positivas después de su uso durante 10 días.

A pesar de que la popularidad de las aplicaciones de meditación va en aumento, sólo unos pocos estudios han examinado la viabilidad y la efectividad de las apps de meditación y atención plena. Sin embargo, esto no significa que otras aplicaciones no funcionen; simplemente no se han estudiado todavía.

¿Qué aplicación deberías probar?

No existe tal cosa como “la mejor aplicación” para todos. Puede ser útil que pruebes una aplicación autoguiada primero, pero si no te sientes cómodo con ella, prueba con una aplicación que tenga instrucciones verbales u orientación, volviendo a la aplicación silenciosa autoguiada posteriormente.

De las cientos de opciones disponibles, hay algunas aplicaciones que destacan por ser las de mayor valoración entre los usuarios, entre ellas se encuentra Calm (Android / iOS), Endel (Android / iOS), Headspace (Android / iOS), Aura (Android / iOS) y Deep Calm (Android / iOS).

Ten presente que la efectividad de las apps de meditación mejora con la práctica. De modo similar a tocar un instrumento o hacer deporte, cuanto más practicas, mejor te vuelves y más provecho puedes obtener.

Independientemente de si tomas clases, terapias o prefieres optar por las aplicaciones, meditar se considera una práctica muy segura que cuenta con el potencial de aumentar la felicidad y tranquilidad, así como reducir la depresión, la ansiedad y el estrés.