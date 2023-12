Descubre las señales que indican que un estafador tiene sus ojos puestos en ti

CIUDAD DE MÉXICO.- En la era digital actual, la exposición prolongada a las pantallas ha elevado el riesgo de caer víctima de estafas en línea.

Según los especialistas en ciberseguridad de ESET, una persona adulta puede pasar hasta siete horas diarias frente a una pantalla, lo que ha llevado a la identificación de señales clave que indican la presencia de estafadores.

The “ #WhatsApp Pink” trojan can now auto-reply to received messages not only on WhatsApp, but also Signal, Skype, Viber and Telegram. The replies link to a malicious website further distributing the malware. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/B5X0DEQTx2— ESET Research (@ESETresearch) April 19, 2021

A continuación, se detallan las señales reveladas por una reconocida empresa tecnológica

Correos electrónicos y mensajes de texto engañosos (Phishing y Smishing):

Estafadores emplean tácticas clásicas, como correos electrónicos de phishing o mensajes de texto (smishing), manipulando a las víctimas para realizar acciones perjudiciales. Pueden simular ser representantes de entidades confiables, como el gobierno, proveedores tecnológicos o bancos, con el objetivo de robar credenciales o descargar malware.

Llamadas inesperadas:

Las llamadas telefónicas se convierten en herramientas en ataques de phishing, donde las víctimas son inducidas a marcar un número proporcionado en correos electrónicos fraudulentos.

Solicitud de instalación de actualizaciones:

Los estafadores solicitan la instalación de supuestas actualizaciones de software. Se enfatiza la importancia de verificar siempre la fuente antes de realizar cualquier actualización.

Ofertas irresistibles:

Ofertas tentadoras de productos de alto valor con descuentos significativos pueden ser señal de estafas. ESET advierte sobre la necesidad de ser cauteloso ante propuestas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

Encuestas a cambio de regalos:

Las estafas de encuestas se han vuelto populares para obtener información personal y financiera de las víctimas. Se insta a la precaución al participar en encuestas en línea, especialmente si se prometen regalos.

Solicitudes de dinero por adelantado:

Aprovechando las aplicaciones de transferencia de dinero, los estafadores buscan pagos por artículos inexistentes o participación en estafas románticas. ESET aconseja no descargar nada sin verificación previa y no responder a correos electrónicos o mensajes no solicitados.

En conclusión, ante la creciente sofisticación de estafadores, se hace hincapié en la importancia de la vigilancia constante y la adopción de medidas preventivas para salvaguardar la información personal y financiera en el entorno digital.