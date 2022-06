Descubre cómo navegar en Facebook sin tener una cuenta

Hay muchas personas que prefieren no crear una cuenta en Facebook por un tema de privacidad. Si no te has registrado en la app y ahora requieres navegar en ella, debes saber que es posible ingresar a Facebook sin estar registrado. Esto se puede llevar acabo en una computadora, en un tablet e incluso en un teléfono celular.

Te puede interesar: Con estos pasos puedes evitar aparecer conectado a tus contactos de Facebook

Este método es ideal para aquellos usuarios que quieran buscar información de alguna marca, negocio, artista o persona pública que está una cuenta o página en Facebook, indica La República. Para navegar sin cuenta en la red social, sigue los siguientes pasos:

Utiliza cualquier navegador como Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge para ingresar a la página principal de Facebook Copia el link de la página de Facebook a la que quieres acceder, pégala en el navegador y dale a Enter. Si se trata de un perfil de usuario de una persona que conoces, entonces debes escribir directamente en el navegador facebook.com/nombredeusuario. Otra forma de navegar en Facebook sin haberse registrado es escribiendo en el navegador: “Facebook + el nombre de la persona o la página”. Te aparecerán los resultados relacionados con esa página o persona y deberás seleccionar el que creas que es.

No obstante, debes tener en cuenta que no podrás encontrar el perfil de aquella persona que haya decidido poner su cuenta de Facebook en privado o en su defecto solamente podrás ver su foto de perfil y de portada.

Con información de La República.