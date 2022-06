Descubre cómo activar el modo "no molestar" en WhatsApp

WhatsApp es usada por millones de usuarios activos y en ocasiones es necesario desconectarse un poco de esta. Algunos optan por desinstalar la app y otros desconectan sus teléfonos de internet, pero esto no siempre se requiere, sobre todo debido a una función que te permitirá apagar la app, indica La República.

Se trata de una opción que permitirá desactivar el internet únicamente de esta app, dejándola en una especie de "reposo" hasta el momento que tú quieras, como si la hubieses desinstalado.

Meta lanzó una opción llamada "modo vacaciones", la cual terminó convirtiéndose en la función de mensajes archivados. Con este método no será necesario que recurras a ninguna acción específica como silenciar los chats, archivar mensajes, desactivar notificaciones o demás. Solo tendrás que hacer una sencilla configuración en el menú de Ajustes de tu teléfono Android.

A continuación, te explicamos los pasos a seguir para activar esta función:

Ve a los Ajustes de tu teléfono Busca el apartado Aplicaciones Cuando la lista de aplicaciones haya cargado, busca WhatsApp y selecciónalo Verás una pantalla con las opciones de la app Pulsa sobre el botón que implique una opción de detención (puede ser Detener o Forzar detención) Puede que tu teléfono lance una advertencia sobre el funcionamiento de la app. Acéptala y confirma tu acción Pulsa en Aceptar

WhatsApp dejará de estar activo en tu teléfono tal como si no lo hubieras instalado. La aplicación se mantendrá en esta especie de modo "no molestar" exclusivo mientras no vuelvas a ingresar a esta, lo que evitará que recibas notificaciones de mensajes. De esta manera, podrás respirar tranquilo hasta el momento en el que quieras nuevamente estar disponible para tus contactos.

Con información de La República.