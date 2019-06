Declaración de Bill Gates incluye a Android y iOS

Aunque Bill Gates ya no está al frente de Microsoft, ya que se ha dedicado a trabajar en obras filantrópicas que realiza su fundación en todo el mundo, de vez en cuando aparece para realizar entrevistas o recomendaciones de libros.

Por eso, en una entrevista realizada con Village Global, regaló una declaración interesante. Y es que ser uno de los hombres más ricos del mundo requiere trabajo y tomar decisiones complicadas. Así, Gates afirmó que su mayor error al estar frente a Microsoft fue subestimar a Android, y permitir que Google lo desarrollara.

“En el mundo del software, particularmente para plataformas, estos son mercados que se llevan sólo los ganadores. Por eso, el error más grande que he cometido es el mal manejo que hice y causo que Microsoft no sea lo que es Android.

Es decir, Android es la plataforma de teléfono estándar que no es de Apple. Hubiera sido natural que Microsoft ocupara ese puesto, aunque para ello necesitas todo el mercado, el 100%. Si estás allí con la mitad de las aplicaciones o el 90%, vas camino de la condena. Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea Apple y, ¿qué vale eso? 400 mil millones de dólares que serían transferidos de la compañía G a la compañía M. Si hubiéramos acertado en eso, hoy seríamos la compañía líder, pero no fue así.”