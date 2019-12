Debes de leer esto antes de comprar una televisión 4K

Después de esperar años para comprar mi primer televisor 4K, una enorme unidad TCL de 65 pulgadas finalmente se sentó en el soporte de TV de mi sala. La mayoría de las transmisiones y la televisión por cable alcanzan un máximo de 1080p, pero ¿quién mira eso más?

Tengo toneladas de contenido compatible con 4K en la mayoría de mis plataformas de transmisión favoritas, incluidas las nuevas: Apple TV + y Disney +. Este último tiene toda la serie Star Wars remasterizada en 4K. Luke, Leia, Han, C3-PO, R2-D2 y Celle deberían verse increíbles y no es así.

Horario estelar para 4K

Finalmente es la temporada de 4K, al igual que muchas otras tecnologías, el producto estaba listo en el mercado. Los consumidores no querían gastar de $ 2,000 a $ 3,000 o más en un HDTV con capacidad 4K y todavía había escaso contenido 4K disponible.

Sin embargo, varios factores han cambiado las cosas:

-Una explosión de plataformas de transmisión que han cambiado los hábitos de visualización y no funcionan bajo el mismo cable y restricciones de transmisión

-La llegada del contenido 4K en esos streamers

-El auge de compañías como TCL, Hisense, Visio y sus HDTV increíblemente accesibles.

-Nuevas tecnologías de visualización como 8K y OLED que crearon un nuevo precio máximo.

Cuando viajo al CES (Consumer Electronics Show) en enero, espero ver una docena o más de televisores 8K de más de 100 pulgadas.

Los periodistas técnicos escribirán sobre ellos, pero ninguno de esos conjuntos llegará a su Best Buy local, al menos en un futuro próximo. Teniendo en cuenta los límites de la percepción visual humana, me pregunto si alguna vez las casas tendrán pantallas de 8,000 píxeles, informó Lifewire.

No estoy de acuerdo con quienes dicen que no podemos distinguir entre 1080p y 4K. Sé que puedo, es esencialmente la diferencia entre una fotografía y un diorama 3D.

Este es el año decisivo de 4K porque compañías como TCL y Hisense están replicando lo mejor de la tecnología 4K HDR (High-dynamic-range) en juegos de menos de $ 800. Cuando estaba comprando mi primer televisor 4K, me decidí por de 65 pulgadas sin tener en cuenta cuán grande es, no se ven tan grandes en la tienda o en línea.

Fantasmas

Cada parte del contenido 4K que vi estaba lleno de anomalías visuales. Los personajes tenían halos alrededor de sus cuerpos. Los objetos en movimiento tartamudearon o corrieron por la pantalla.

Si bien la mayoría de las personas nunca vuelven a la configuración, fue cuando me di cuenta de que no había tocado ninguna de mis configuraciones de TCL. Sin embargo, mientras buscaba en línea historias de imágenes fantasma 4K y otras anomalías, me topé con el "Efecto de telenovela" y el "suavizado de movimiento".

Los fabricantes de televisores aplican suavizado para ayudar a cerrar la brecha entre el contenido de 24 fps (fotogramas por segundo), que es la mayoría de los programas de televisión y películas, siendo la resolución de 60 fps de 4K TV. El resultado es un contenido que se ve agradable o antinaturalmente suave.

En el peor de los casos, resulta en el ajuste de ajuste para todas las personas y objetos en movimiento. Ahora que Si aun no adquiere una televisión 4K el 2020 será el año en que compre una. No compre nada más grande que 65 pulgadas si no desea que domine la habitación y esté preparado para comprar un mejor cable HDMI y aprenda un poco sobre cómo administrar algunas configuraciones aún algo esotéricas.

Luego, disfrute el estilo de vida 4K, porque todos vamos a vivir con él por un buen tiempo