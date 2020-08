'Dead by Daylight' recibe soporte cross-play entre PC y consolas

Developer Behavior Interactive ha implementado una serie de actualizaciones para su título Dead by Daylight, permitiendo tener soporte en el juego cruzado para PC y consolas.

El juego cruzado está disponible ahora en Steam, Microsoft Store, PS4, Xbox One y Switch pero no en dispositivos móviles, lo que significa que los jugadores de todas las versiones compatibles pueden ingresar al mismo grupo de emparejamiento. Sin embargo, Behaviour explica que aquellos que prefieran optar por el juego cruzado pueden hacerlo, aunque esto puede aumentar el tiempo que lleva encontrar un juego.

La última actualización de Dead by Daylight también presenta una lista de amigos unificada para consolas y PC,lo que significa que es posible formar equipo con amigos independientemente de su plataforma preferida. Sin embargo, vale la pena señalar que no hay soporte de chat en el juego en las consolas, por lo que deberá comunicarse a la antigua.

La actualización de juego cruzado de Dead by Daylight marca la primera etapa en los planes en curso de Behaviour para unificar las diversas versiones de su juego, y el desarrollador ha confirmado previamente que el soporte de progresión cruzada también está en camino.

En una actualización de blog publicada el mes pasado, el desarrollador reveló que los jugadores podrán acceder a su progresión, compras e inventario en Steam, Stadia y Switch a partir de septiembre. Desafortunadamente para aquellos en PS4 y Xbox One, señaló, "a partir de hoy, no podemos hacer que la progresión cruzada esté disponible en otras plataformas y no tenemos garantía de que suceda".