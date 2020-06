Dallo masivo hace que los reproductores Blu-ray de Samsung dejen de funcionar

Distintos modelos de reproductores Blu-ray de Samsung han dejado de funcionar de repente en todo el mundo. Según el usuario wb9syn7 en Slashdot, los reproductores se reinician sin parar cada pocos segundos cuando se encienden. Los botones de encendido y expulsar disco no hacen nada, y los intentos de restablecerlos de fábrica o actualizarlos no han funcionado.

Usuarios de todo el mundo se están poniendo en contacto con Samsung a través de sus canales de soporte. Solo este hilo del foro de la comunidad de Samsung en Estados Unidos ha superado los 400 mensajes. El origen del problema aún no ha sido identificado públicamente, pero la compañía admite que es un fallo masivo.

Podría tratarse de una actualización de firmware defectuosa, pero la solución no está clara porque los usuarios ya no pueden actualizar el software con el método habitual puesto que el ciclo de reinicios no les permite acceder a ningún menú, indica Gizmodo.

Tampoco parece que el método manual funcione. Un propietario de uno de los modelos afectados descargó una imagen de firmware reciente, la copió en un pendrive y siguió las instrucciones de Samsung para una actualización de firmware manual, pero el reproductor seguía reiniciándose sin parar.

“En este momento estamos presentando una falla masiva en este tipo de productos”, dijo un técnico de soporte de Samsung a una usuaria en Colombia. “De momento el área de ingeniería no nos ha confirmado la causa de la falla o alguna solución al inconveniente. De todas maneras, estamos tomando los datos de las personas con las fallas en sus equipos”.

Los modelos afectados están fuera de garantía (Samsung ya no vende reproductores de Blu-ray), pero la compañía está tomando los datos de los usuarios y pidiendo a otros que envíen sus equipos a reparar.