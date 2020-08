Cyberpunk 2077 tendrá algunos DLC gratuitos

CD Projekt Red confirmó recientemente que Cyberpunk 2077 incluirá al menos algunos DLC gratuitos.

La noticia proviene de Twitter, donde un fan preguntó públicamente a la compañía si Cyberpunk 2077 incluiría algún DLC gratis. CD Projekt Red respondió rápidamente a través de la cuenta oficial de Twitter Cyberpunk 2077, respondiendo con un "Oh, sí". GIF de Kool-Aid.

Esto no garantiza que el juego no cuente con algunos DLC de pago. The Witcher 3 recibió dos grandes expansiones después del lanzamiento, Hearts of Stone y Blood and Wine, que ciertamente fueron baratas, pero definitivamente no gratuitas.

Por el contrario, los paquetes de DLC gratuitos para The Witcher 3 incluían trajes alternativos para ciertos personajes, o agregaron nuevos contratos como la misión "Missing Miners".

Entonces, aunque CD Projekt Red ha confirmado que Cyberpunk 2077 tendrá DLC gratuito, es probable que aparezca en forma de diferentes atuendos para Jackie, o una misión secundaria adicional para realizar durante su segundo juego. Casi inevitablemente, se lanzarán expansiones más importantes como DLC de pago.