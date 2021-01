Cyberpunk 2077 pierde casi el 80% de sus jugadores en Steam

Al ser uno de los títulos más anticipados del año pasado, era natural pensar que Cyberpunk 2077 presumiría un volumen de ventas sustancioso antes de que acabara 2020 y realmente así lo fue, pero el éxito le duró poco.

Cyberpunk 2077 cerró el año colocándose en el puesto número tres de títulos más vendidos, tan solo detrás de Among Us y Counter-Strike: Global Offensive, de acuerdo con cifras de Steam, y su misma developer CD Projekt Red asegura ya haber desplazado 13 millones de copias en todas las plataformas, números saludables que no reflejan el comportamiento errático que tuvo el juego con sus usuarios activos, indica Unocero.

Sin embargo, a menos de un mes de cumplirse su salida al mercado, Cyberpunk 2077 ya perdió el 79% de sus usuarios activos en Steam, de acuerdo con un reporte de GitHyp. Esta cifra está por encima de la de The Witcher 3: Wild Hunt, el anterior juego de CD Projekt Red y al que le tomó tres meses perder ese 79%.

Cyberpunk 2077 se convirtió en el primer título de un jugador en romper la marca del millón de jugadores concurrentes en Steam, pero en este momento apenas puede llegar al pico de 225,000, una situación que es anómala por tratarse de un juego open-world, género en el que los usuarios suelen pasar semanas enteras explorando y prolongando la experiencia.

Un dato que es necesario subrayar es que la pérdida de usuarios en Steam no necesariamente atiende a todos los problemas que tiene el juego en PlayStation 4 y Xbox One, plataformas en las que no estuvo optimizado al momento de su lanzamiento y en las que su marea de bugs culminó en su retiro de la PS Store y en que Sony y Microsoft iniciaran procesos de reembolso.

Curiosamente, The Witcher 3: Wild Hunt, un título lanzado en 2015, gozó de un revival desde inicios de 2020 que se tradujo en un pico histórico de 103,000 concurrentes en Steam, consecuencia de diversas ventas que lo tuvieron en rebaja y del hype que generó Cyberpunk 2077.

GitHyp apunta que la caída de usuarios de Cyberpunk 2077 en Steam obedece a que el juego simplemente ha sido incapaz de retener el interés de los usuarios.