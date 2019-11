Curiosity encuentra fluctuaciones de oxígeno en Marte

El rover Curiosity de la NASA detectó una variación estacional inesperada del oxígeno en Marte, según una nueva investigación.

Curiosity lleva mucho tiempo devolviendo algunos resultados curiosamente apropiados. Después de localizar el metano en el planeta, los estudios realizados desde su lugar en el cráter Gale encontraron cambios regulares en el metano inexplicables por los factores ambientales que los científicos ya conocen. Ahora, el oxígeno variable se ha unido al metano en el cubo de los misterios marcianos.

El oxígeno ha mostrado “una variabilidad estacional e interanual significativa, lo que sugiere un proceso atmosférico o superficial desconocido en el trabajo”, escriben los autores en el artículo publicado en el Journal of Geophysical Research.

Marte, como la Tierra, está inclinado sobre su eje de rotación. Eso significa que sus hemisferios norte y sur experimentan estaciones como la Tierra, el verano cuando el hemisferio apunta hacia el Sol y el invierno cuando apunta lejos del Sol. Los científicos han estado utilizando el instrumento Curiosity’s Sample Analysis at Mars (SAM) para monitorear la abundancia de varias moléculas en la atmósfera del planeta y cómo cambian con las estaciones. Hace unas horas, publicaron el resultado de la toma de datos de cinco años terrestres (tres años de Marte).

Los resultados para algunos elementos no fueron especialmente sorprendentes: los niveles y los cambios en la cantidad de gas argón fueron muy similares a las medidas tomadas por el ahora desaparecido rover Opportunity. Curiosity tampoco midió demasiado flujo de nitrógeno: en la Tierra, la vida interactúa con la atmósfera y el suelo a través de un complejo ciclo de nitrógeno. Si tal ciclo existe en Marte, no tiene un impacto en el gas atmosférico del planeta, escriben los autores.

Pero entonces ... ahí está el oxígeno. “Las mediciones SAM de [oxígeno] en el cráter Gale no muestran la estabilidad anual o los patrones estacionales que se predecirían en función de las fuentes y sumideros conocidos en la atmósfera”, escribieron los autores. Hubo mucho más oxígeno de lo esperado durante el final de la primavera y el verano del hemisferio norte marciano (finales de otoño e invierno de Curiosity), y mucho menos oxígeno del esperado durante el invierno del hemisferio norte (verano de Curiosity).

Los científicos trataron de idear una explicación para esto. Tal vez el instrumento estaba roto (no lo estaba), o tal vez el oxígeno provenía del dióxido de carbono o del agua que se rompía en la atmósfera. Pero eso significaría que hay mucha más agua de la que el planeta ya tiene en su atmósfera, o que el dióxido de carbono se descompone demasiado lentamente para producir las señales de oxígeno, según un comunicado de la NASA.

“El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar”, dijo en el comunicado la primera autora del estudio, Melissa Trainer, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Quizás el oxígeno fluctuante tenga algo que ver con el metano fluctuante. Quién sabe. Trainer espera que otros científicos ayuden a descubrir el misterio, indica Gizmodo.