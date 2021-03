¿Cuántos suscriptores tiene Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video y HBO?

La guerra del video en streaming está entrando en una fase importante donde servicios como Netflix o Disney Plus siguen consolidándose, mientras que opciones como HBO Max o Paramount+ comienzan a ganar adeptos gracias a nuevos lanzamientos.

La pandemia de la COVID-19 provocó que la industria del entretenimiento sufriera una transformación, principalmente en la forma de distribución. El confinamiento sepultó los sueños de muchas productoras y disparó la cuenta de suscriptores de los servicios en streaming.

Esto último es importante, puesto que la cantidad de suscriptores no solo es un número para presumir durante las llamadas con accionistas. Esta cifra está ligada al contenido y es la razón por la que Netflix y compañía deciden invertir en producciones originales. A medida que hay más series y películas de calidad, más rápido crecerá tu cuota de abonados.

¿Quién lleva la delantera? Actualmente Netflix se mantiene como el número uno, aunque no por mucho tiempo. Disney Plus ha crecido a niveles insospechados y ya rompió todos los pronósticos de los analistas y la propia Disney.

Netflix

Las últimas cifras oficiales indican que Netflix tiene 200 millones de suscriptores en todo el mundo al cierre del último trimestre de 2020. Durante el año de la COVID, Netflix se consolidó gracias a series como Cobra Kai, The Umbrella Academy, Gambito de Dama o Tiger King. Todas ellas se mantuvieron en el Top 10 de búsquedas globales de series de televisión en Google, mientras que Enola Holmes se coló en la categoría de películas.

En 2021 las cosas serán menos complicadas en cuanto a producción, sin embargo, Netflix tendrá que hacer frente a Disney Plus y los servicios de otras compañías que comienzan a despegar. Una de las cartas fuertes para este año es Army of Dead, la película de Zack Snyder que tiene como fecha tentativa de estreno el 21 de mayo de 2021.

Netflix también está probando con una tarifa de 3 euros o 4 dólares con una pantalla y sin opción para TV. Esta suscripción, en fase de pruebas para India, serviría para disparar el número de suscriptores en países en vías de desarrollo, o para evitar que la gente comparta sus contraseñas, indica Hipertextual.

Disney Plus

La casa de Mickey anunció a comienzos de marzo que Disney Plus superó la barrera de los 100 millones de suscriptores. El servicio sigue batiendo récords y ahora se estima que podría llegar a los 350 millones de abonados en 2024, una cifra cuatro veces más alta de lo que Disney pronosticaba para ese año.

Disney Plus continuará apostando por producciones exclusivas como The Mandalorian, WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno y otras series y películas de Marvel, Star Wars y Pixar. Bob Chapek, CEO de Disney, tiene como objetivo ofrecer un centenar de títulos nuevos cada año.

Hasta ahora hay múltiples producciones entre las que destacan Loki, Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi y la película de Rogue Squadron, dirigida por Patty Jenkins. Algunos tienen la esperanza que Viuda Negra se estrene en Disney Plus, aunque la estrategia de la compañía es proyectarla en cines para recuperar la inversión.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video es un bicho raro, ya que si bien tiene 150 millones de abonados, el servicio de video en streaming es un agregado de la suscripción Prime. Amazon se apunta como el primer candidato a sucumbir ante Disney Plus, aunque no planea hacerlo sin dar batalla.

Amazon tiene varias cartas bajo la manga y una de ellas es la nueva serie de El Señor de los Anillos. Ambientada durante la Segunda Edad de Tolkien, el proyecto ya se encuentra en producción. Hasta ahora se desconoce su fecha de estreno, aunque sabemos que no existirá vínculo con las dos trilogías cinematográficas existentes.

Sumado a la serie, Prime Video seguirá apostando por producciones locales y nuevas temporadas de sus series favoritas. The Expanse, una de las mejores series de ciencia ficción, tendrá una sexta y última temporada con la que concluirá su emocionante historia.

HBO Max

Pese a que HBO Max tiene poco en el mercado, HBO no es ajeno a los servicios de video en streaming. La compañía se encuentra en pleno crecimiento y las últimas cifras reportadas en enero de 2021 indican que tiene más de 40 millones de suscriptores.

Una estrategia clave para el crecimiento del servicio serán los estrenos híbridos. La empresa decidió que todas las películas de Warner Bros. estarían disponibles de manera simultánea en cines y HBO Max. Esto terminó molestando a los cineastas y productoras, incluido Christopher Nolan.

A diferencia de Disney Plus, HBO Max se ofrece a un precio mayor debido a su carácter «premium». Para compensar esto se lanzará una suscripción barata con publicidad para aquellos que no quieran pagar el total. La llegada de esta modalidad coincidirá con su debut en México y América Latina en junio. HBO Max llegará a España durante la segunda mitad de 2021.

Las cartas fuertes de HBO Max son las nuevas series de Juego de Tronos, así como películas y series del Universo DC, como el Snyder Cut de La Liga de la Justicia.

Todos los demás servicios de streaming

La parte baja de la tabla está poblada por servicios como Apple TV+ o el recién relanzado, Paramount+. Por ahora es difícil considerarlas como contendientes serios en la guerra del streaming en 2021. Aunque Apple TV+ inició fuerte, su popularidad se fue diluyendo debido a la falta de contenido.

Cherry, la película de los Hermanos Russo con Tom Holland es un gran agregado y se sabe que habrá una nueva temporada de For All Mankind, The Morning Show y Ted Lasso. Pese a eso, no existen cifras reales de suscriptores y los periodos de prueba se han extendido para algunos usuarios en más de una ocasión.

La guerra del streaming se intensificará en 2021 debido a que la pandemia sigue causando estragos en gran parte del mundo. Con las vacunas llegando a cuentagotas y una tercera ola de contagios a la vuelta de la esquina, los servicios de video serán la única alternativa para mantenernos entretenidos en casa.