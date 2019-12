¿Cuánta información tuya tienen las apps de tu celular?

De acuerdo con Kaspersky Lab, una empresa de ciber-seguridad, la mayoría de las aplicaciones recopilan información de sus usuarios como: su ubicación, número y modelo de teléfono,archivos, datos personales y contactos; con el fin de trabajar y funcionar correctamente o personalizar la publicidad que muestran.

Sin embargo, la compilación de estos datos no siempre se realiza bajo el consentimiento de los personas y puede ser usada para otros fines como, venderlos a terceros,para poder saber qué información personal manejan las apps y qué hacen con ella, existen dos plataformas digitales: AppCensus y Exodos Privacy.

¿Cómo funcionan?

AppCensus

Ayuda a descubrir qué datos personales recopilan las aplicaciones y a quién y dónde son enviados, a partir de un análisis dinámico, este análisis se realiza ejecutando AppCensus en un dispositivo móvil mientras se utilizan las apps, para observar el comportamiento de éstas en el mundo real.

No obstante, la información que AppCensus recopila puede resultar incompleta, ya que cada aplicación se pone a prueba durante un periodo de tiempo limitado y algunas funciones pueden tardar un tiempo en activarse. Además, sólo analiza las versiones disponibles para Android que son gratis y públicas.

Exodus Privacy

Estudia los permisos que solicita cada una de las aplicaciones y busca rastreadores que pudieran recoger información del usuario y su actividad que supongan un peligro, si una aplicación solicitara permisos que pudieran comprometer la privacidad o interrumpir la protección del dispositivo, el servicio notifica a dueño de la información.

¿Cómo proteger los datos?

No instalar aplicaciones sin un motivo en concreto.

Analizar las aplicaciones antes de instalarlas, mediante el uso de los servicios disponibles

Conocer los avisos de privacidad y no conceder todos los permisos solicitados por una app si no son claros.

¿Qué datos recopilan las apps más usadas en México?

Según los datos ofrecidos por la Primera Encuesta 2019 de usuarios de telecomunicaciones, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las apps más utilizadas en México son: Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Snapchat.

De acuerdo con el análisis de Exodus Privacy, Facebook solicita 54 permisos para su ejecución de los cuales más de 10 son considerados como peligrosos en su nivel de protección de información, algunos de ellos son: ubicación aproximada y precisa de acceso, lectura de tarjetas SD y estado e identidad del teléfono.

Además posee siete rastreadores para anuncios, notificaciones y lugares.

Mientras que Snapchat solicita 42 permisos para trabajar correctamente, de ellos cerca de 10 representan un riesgo para los usuarios, como el acceso a fotos, vídeos y contactos, y modificación de contenido de tarjetas SD