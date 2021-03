¿Cuáles son las diferencias entre un auto eléctrico, híbrido y de gasolina?

Más allá del color o el modelo, la tecnología y el tipo de energía que utilizan también son puntos importantes y que debe ajustarse al estilo de vida de cada persona.

De acuerdo con kavak.com, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, además del tipo de energía, existen otras diferencias como velocidad, eficiencia, impacto medioambiental y costos de mantenimiento que distinguen a los autos eléctricos, híbridos y de gasolina.

En este sentido, entre las principales diferencias entre estos tres tipos de autos, de acuerdo con Kavak.com, están:

Tipo de motor

● Autos eléctricos: el funcionamiento de estos vehículos es completamente eléctrico y no requiere de combustibles fósiles. Usan baterías especiales que son lo suficientemente potentes como para echar a andar el auto.

● Autos híbridos: los autos híbridos cuentan con un motor de combustión interna y una batería eléctrica que trabajan en conjunto para ponerlo en marcha. El motor utiliza gasolina y la parte electrónica carga su batería con la fricción de los frenos.

● Autos de gasolina: Estos autos funcionan con un motor de combustión interna querequiere de gasolina o diésel.

Aceleración

● Eléctricos: estos modelos no poseen caja de cambios, tampoco clutch, la aceleración la manipula el conductor conforme pisa el pedal, por esta razón estos autos son ideales para conducir en la ciudad.

● Híbridos: cuando el auto híbrido tiene una buena carga de pila sólo funcionará con el sistema eléctrico. Puede alcanzar altas velocidades, lo que lo hace ideal para ciudad y carretera, pero para ello requiere del motor de combustión. Por esta razón, es importante aprender a manejar estos autos para aprovechar al máximo la parte eléctrica y así lograr ahorros significativos en cuanto a la gasolina.

● Gasolina: estos autos son ideales para la ciudad o carretera, pueden alcanzar altas velocidades sin mayor problema y su motor requiere de cambios ya sea para frenar, acelerar o arrancar.

Precio y costo de mantenimiento

● Eléctricos: estos autos no dependen de combustibles fósiles, sólo de energía eléctrica y usan baterías que sólo pueden recargarse en instalaciones muy particulares. A pesar de que algunas ciudades cuentan con estaciones y puntos de carga para autos eléctricos, aún no son tan habituales como las gasolineras. También es posible instalar una estación de recarga eléctrica, pero esto podría tener un costo promedio de 30 mil pesos. Además, el precio de estos autos suele ser más elevado que los autos de gasolina.

● Híbridos: su funcionamiento mixto (energía eléctrica y gasolina) hace que no consuman demasiado combustible siempre y cuando el conductor haga un buen uso del sistema eléctrico. Además, existen modelos enchufables que se cargan de un modo similar a los eléctricos. Su precio es muy variable y depende de qué tan equipado esté el auto.

Su costo de mantenimiento es variable y depende del modelo de auto, pero sobre todo del cuidado que le brinde el conductor. En cuanto a precios suelen ser más accesibles que los eléctricos, pero más costosos que los de gasolina.

● Gasolina: sólo tienen un motor de combustión interna que funciona con gasolina. Su costo de mantenimiento y uso depende mucho del cuidado que le dé el conductor y el tipo de gasolina que decida ponerle.Estos autos tienen los precios más variables, los hay compactos o sedán a precios muy accesibles, hasta autos de lujo con altos precios, por ello este tipo de autos son los que tienen un mayor número de modelos, accesorios y mayor rango de precios.

Kavak recomienda que antes de adquirir un auto se tomen en cuenta todas las características y equipamiento de los vehículos, para que los conductores tengan la seguridad de que el auto que van a comprar sea el que más se adapta a sus necesidades, ya sea que lo quieran para conducir en grandes ciudades o para salir a carretera.