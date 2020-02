Crunchyroll revela sus primeras series originales

Las plataformas de streaming son cada vez más populares y la alta demanda de la animación japonesa continua en aumento, por lo que plataformas como Netflix y Amazon Prime han apoyado el desarrollo de series originales y de igual modo Crunchyroll por no quedarse atrás ha creado su propio estudio de anime “Crunchyroll Studio”.

El estudio comenzó a trabajar de inmediato y ya tiene ocho nuevas series para este año, The God of High School, Tower of God, High Guardian Spice, In/Spectre, Onyx Equinox, Nobless, Meiji Gekken y FreakAngels.

In/Spectre: en este original de Crunchyroll, el romance sobrenatural se mezcla con un misterio fascinante y fantástico, mientras un dúo se propone resolver una serie de incidentes oscuro que asolan su mundo. Actualmente ya esta en emisión y lo puedes encontrar en la pagina oficial de Crunchyroll.

Tower of God: Es basado en el webtoon “Torre de Dios” creado y publicado por SIU, es una serie de acción y fantasía que se centra en la historia de un joven que lucha y se abre paso en la misteriosa Torre, construirá amistades, descubrirá las reglas que gobiernan la torre y enfrentará terrores inimaginables. Se espera su llegada en el segundo trimestre del año en Crunchyroll.

Onyx Equinox: Fue creada por Sofía Alexander, cuenta la historia de un joven azteca salvado de la muerte por los dioses y que a su vez es elegido para actuar como ‘campeón de la humanidad’. Es obligado a descartar su apatía hacía su prójimo y demostrar el verdadero potencial de la humanidad en una pelea que se extiende por culturas mesoamericanas. Su estreno esta contemplado para el tercer trimestre en Crunchyroll.

The God of High School: Basado en el manga del mis nombre y creada por Yongje Park, esta serie de acción sigue a un estudiante de secundaria y sus amigos mientras compiten en un torneo épico, tomando prestado poder directamente de los dioses y descubriendo una misteriosa organización en el camión. No se ha publicado su fecha de estreno.

Noblesse: Basada en la comedia Noblesse de Jo Son y Kwangsu Lee, es una fantasía que sigue a un poderoso vampiro noble que es arrojado a la civilización moderna después de 820 años de sueño. Le esperan peligrosas aventuras con sus nuevos amigos mientras combate una organización secreta. Aún no posee fecha de estreno.

Meiji Gekken: Sword & Gun: Esta situado en el Japón de 1870 y sigue a un ex samurai, un guardaespaldas yakuta, un espía desviado y un asesino de geishas, mientras buscan la rápida evolución de la era Meiji y escapan de los pecados de sus pasados. Aún sin fecha de estreno.

FreakAngels: Producción basada en las novelas gráficas de Warren Ellis y Paul Duffield, cuenta que la civilización llego a un final repentino y estrepitoso, doce psíquicos de 23 años que viven en los escombros de Londres deben controlar sus impulsos salvajes y descubrir sus mejores ángeles para reconstruir la sociedad. Aún sin fecha de estreno.

High Guardian Spice: Fue creada por Raye Rodríguez, el anime sigue a cuatro chicas mientras entrenan para convertirse en grandes héroes en la High Guardian Academy, donde forman lealtades, descubren traiciones y sus verdaderas identidades. Aún sin fecha de estreno.