Crunchyroll: nuevo vídeo promocional de 'Tower of God'

El nuevo anime de SIU ‘Tower of God’ cuenta con un nuevo vídeo promocional que fue publicado por Crunchyroll, en el vídeo se muestra el elenco de voces y el equipo de producción.

La adaptación al anime se espera para el primero de abril.

Elenco y Staff



• Taichi Ichikawa como Bam.

• Saori Hayami como Rachel.

• Houchu Ohtsuka como Headon.

Por la parte del staff se enlistan:

• Takashi Sana (Sengoku Basara: Judge End, Transformers: Energon) está a cargo de la dirección del anime en los estudios Telecom Animation Film (Lupin the Third: Part 5, Tsukumogami Kashimasu, Orange).

• Erika Yoshida (Trickster: Edogawa Rampo ‘Shōnen Tantei-dan’ Yori, Namu Amida Butsu! -Rendai Utena-) se encarga de la composición de la serie.

• Masashi Kudo (Bleach, Hayate no Gotoku!) y Miho Tanino están a cargo del diseño de personajes.

• Kevin Penkin (Made in Abyss, Tate no Yuusha no Nariagari) se encarga de componer la banda sonora.



Sinopsis



La historia narra a Baam el cual persiguiendo a su amiga Rachel entra en la Torre de Dios, donde solo los elegidos pueden ingresar y aquel que llegue a la cima, puede pedir cualquier deseo. Baam pierde el rastro de su amiga inmediatamente después de entrar en la torre y luego conoce a nuevos personajes extravagantes los cuales siempre responden a sus preguntas diciendo que la respuesta es siempre la cima de la torre. Baam, dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a su amiga Rachel, descubre que para llegar a la cima de la torre es necesario superar una serie de pruebas, algunas de fuerza, algunas de astucia. En general, sin embargo, requiere una gran inteligencia y la capacidad de pensar a 360° para superar cada prueba. Baam con solo su deseo y ingenuidad, se embarca en un viaje hacia las mortales pruebas de cada piso.



El manga de Tower of God comenzó su publicación por SIU en 2010 como un webtoon en línea.