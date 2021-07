Crean red social sin publicidad los ex empleados de WhatsApp

Esta semana llegó a Android y iOS una nueva red social llamada HalloApp. Lo que llama la atención es que se trata de una nueva plataforma formada por dos de los primeros trabajadores de WhatsApp, los cuales vivieron el cambio radical de su aplicación después de haber sido comprada por Facebook en 2014 por 22,000 millones de dólares.

HalloApp es una red social con algunas similitudes a WhatsApp, pero con el claro objetivo de ser lo que muchos desearon que Facebook fuera, un hogar digital para platicar con verdaderos amigos en línea, india Unocero.

Los creadores de esta red social son Neeraj Arora y Michael Donohue. Arora se desempeñó como director de negocios de WhatsApp hasta 2018, mientras que Donohue fue director de ingeniería hasta 2019.

La aplicación se puede descargar gratis desde la App Store y Play Store, y los únicos datos que solicita son tu nombre y número de teléfono. Por otro lado, pide permiso para acceder a tus contactos para poder identificar a la gente que conoces que ya tiene perfil en la aplicación.

Por ahora la aplicación tiene un eje minimalista que solo se divide en 4 pestañas: Inicio, Grupos, Conversaciones y Configuración.

“Imagina que tus amigos en línea eran tus verdaderos amigos. Imagina que tu feed no estaba lleno de personas y publicaciones que no te importaban. Imagínate hacer scroll por momentos significativos y ver lo que realmente querías ver, no lo que el algoritmo quería que vieras. Imagínate no ser tratado como un producto”, mencionó Neeraj Arora en el blog de la compañía.

Arora también mencionó que las redes sociales son los “cigarros del siglo XXI”, pues “entre más inhalamos más nos enfermamos”.

HalloApp no tiene ningún algoritmo que recomiende publicaciones de los miembros de la red social, ni te va a recomendar a usuarios con una cuenta que no tengas ni idea de quienes son.

La red social solo muestra publicaciones de los contactos de tu teléfono, y muestra tus publicaciones a los mismos contactos.

Las opciones de mensajería instantánea también se limitan a la gente en tu agenda telefónica. Todas las conversaciones están encriptadas.

Dentro de los ajustes de privacidad los usuarios pueden elegir si todos sus contactos pueden ver sus publicaciones, o bien, pueden establecer filtros para evitar que sus posteos sean vistos por alguna persona en particular.

Los fundadores de HalloApp prometen que los algoritmos no existirán, y que este será el lugar perfecto para mantener relaciones en línea en total privacidad.

Aunque la aplicación es gratuita, más adelante añadirán funciones de pago para mantener a flote la aplicación, pues cuando el producto es gratis es porque el usuario es el producto.