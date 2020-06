Crean petición para cambiar historia de The Last of Us: Part II

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque el esperado videojuego para PlayStation 4 “The Last of Us: Part II” fue bastante bien recibida por la crítica, al parecer no lo fue así con los fanáticos, quienes han criticado ciertos detalles del videojuego.

Entre memes y reviews que inundan a la comunidad gamer, sobresale una colecta de firmas realizada mediante Change.org, donde piden a la desarrolladora Naughty Dog que cambien la historia.

Aunque “The Last of Us: Part II” cumple con el buen gameplay, gráficas, etcétera, parece que lo único que no tiene satisfechos a los creadores de esta petición es la historia, ya que es el único detalle que piden cambiar.

De hecho, la página de Change.org fue supuestamente hecha por Joel Miller, protagonista de la entrega, que hasta este momento, ha logrado recolectar más de ocho mil 600 firmas de 10 mil.

Sin embargo, es poco probable que se realice un cambio, ya que “The Last of Us: Part II” ya es un proyecto completo y finalizado.