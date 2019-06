Crean anillos con GPS y envío mensajes que recibe tu pareja

Los anillos de matrimonio simbolizan el respeto y la unión a otra persona, sin embargo, la confianza en el otro puede no ser tanta, al menos eso cree una empresa brasileña que diseñó una argolla que te dice exactamente la ubicación de tu pareja, así es, el tradicional anillo ahora incluye un GPS que te dejará saber en dónde está tu esposo o esposa a cada minuto.

Este invento no sólo te dice su ubicación si no que también envía notificaciones en caso de que se quite el anillo pues está conectado a una app, y cuenta con un sensor térmico.

El objetivo es velar por la seguridad de la pareja, pero a algunos les parece más un nuevo tipo de espionaje, pues las funciones incluyen enviar a la persona que realiza las actualizaciones de seguimiento en la ubicación de su compañero y reenviar duplicados de los mensajes de texto desde el teléfono seleccionado.

Sin embargo, y pese a que en Brasil ha sido un éxito, Google eliminó la aplicación de la AppStore pues fue considerada como un elemento de acoso y robo de datos para los usuarios, sus creadores siguen en negociaciones para restablecerla en la aplicación de descargas, pues actualmente, se puede descargar directamente en su página, con información de Milenio.

Por la manera en la que se anuncia la publicidad esta aplicación puede ser demandada por violar los derechos de privacidad de las personas ya que puede llegar a utilizarse para fines negativos, ¿Y tú, le regalarías un anillo de estos a tu pareja?.