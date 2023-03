Crean albóndiga hecha con ADN de mamut

En el permafrost ártico (capa de hielo congelado que se encuentra en las áreas próximas a los polos )todavía se pueden encontrar periódicamente restos de mamuts lanudos, con su piel y tejidos intactos.

Dichos descubrimientos han permitido a los científicos secuenciar el genoma del mamut y conocer detalles interesantes sobre la vida de estos gigantes seres vivos, extintos en la época de la Edad de Hielo.

Actualmente, esta información acerca de su ADN, será utilizada para cultivar en laboratorios algo parecido a la carne de mamut.

Como lo que ha hecho la empresa australiana Vow, quien se dedica al cultivo de carne, la cual creo la primera albóndiga de carne de mamut.

De acuerdo con el medio CNN, el objetivo del proyecto, según la empresa, es llamar la atención sobre el potencial de la carne cultivada para hacer que los hábitos alimenticios sean más respetuosos con el planeta.

La albóndiga pasará a formar parte de la colección del Rijksmuseum Boerhaave, museo de ciencia y medicina de los Países Bajos.

Tenemos que empezar a replantearnos cómo obtenemos nuestros alimentos. Mi mayor esperanza para este proyecto es... que mucha más gente en todo el mundo empiece a escuchar hablar de la carne cultivada", dijo James Ryall, director científico de Vow.

¿Cómo se generó el cultivo de la carne Mamut?

Nota: Estas albóndigas no están destinadas al consumo humano.

Los científicos que estuvieron trabajando en este proyecto no tenían acceso a un alijo congelado de tejido de mamut .

En su lugar, se centraron en una proteína presente en los mamíferos llamada mioglobina, que da a la carne su textura, color y sabor, e identificaron la secuencia de ADN de la versión de mamut en una base de datos genómica a disposición del público.

Rellenaron los vacíos en la secuencia de ADN de mioglobina de mamut utilizando información del genoma de un elefante africano. Los científicos insertaron el gen sintetizado en una célula muscular de oveja, que luego se cultivó en un laboratorio.

Los científicos finalmente lograron producir alrededor de 400 gramos de carne de mamut.

Este tipo de carne no puede ser consumida por humanos porque es una proteína que no existe desde hace 5.000 años. No se tiene idea de cuál podría ser la alergenicidad potencial de esta proteína, comentaron los investigadores.

Objetivo de la investigación

Con este proyecto de la carne cultivada, se espera que se reduzca la necesidad de sacrificar animales para obtener alimentos y ayude a combatir la crisis climática.

El sistema alimentario es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la mayoría de los cuales provienen de la agricultura animal.

Con Información de CNN