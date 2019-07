Creador del botón retuit reconoce que fue una pésima idea

El hombre detrás del botón de “Retuit” de Twitter, que ha sido prácticamente los cimientos de toda la página, ahora piensa que se equivocó enormemente, y reconocíó a BuzzFeed News en una entrevista que había sido como “darle a un niño de 4 años un arma cargada”.

Eso es lo que creo que hicimos realmente”, dijo Chris Wetherell, el desarrollador en cuestión.

Wetherell, que ayudó a construir la plataforma de Google Reader (ya desaparecida) antes de unirse a Twitter en 2009, le dijo a BuzzFeed que en ese momento, añadir esa función parecía una forma sencilla de simplificar el proceso de difusión de otro tuit, indica Gizmodo.

Antes del botón de retuit, los usuarios tenían que copiar manualmente otros tuits, como pasa con el siguiente ejemplo:

Según BuzzFeed, Wetherell dijo que el personal de Twitter que trabajaba en esta función en 2009 estaba más preocupado por su utilidad en situaciones como “terremotos” y que no estaba preparado para cómo iba a cambiar la participación en la plataforma:

“Solo dos o tres veces alguien hizo una pregunta social más amplia e interesante, que fue ‘¿Qué se está compartiendo?’”, Dijo Wetherell. “Pero eso casi nunca se comentó”.

Después de que el botón de retuit hiciese su debut, Wetherell se sintió sorprendió por la efectividad con la que se difundía la información. “Hizo en gran parte para lo que había sido diseñado”, dijo. “Tenía un multiplicador de fuerza que otras cosas no tenían”... “Hablábamos de terremotos”, dijo Wetherell. “Hablábamos sobre estas situaciones en las que había que responder rápidamente y mostramos dónde respondía bien la humanidad”.

Como otras compañías de tecnología decidieron clonar esta función o introdujeron sus propias versiones (como por ejemplo cuando Facebook introdujo el botón de compartir en 2012 y la idea de que apareciesen en tu feed las noticias que compartían tus amigos), Wetherell comenzó a tener dudas sobre la naturaleza humana. Sobre todo cuando vio a multitud de locos de extrema derecha hacer una campaña anti-feminista en Twitter en 2014.

“Para ellos era muy fácil destrozar la reputación de alguien que no les gustaba”, dijo Wetherell a BuzzFeed. “Pregúntale a cualquiera de las personas que eran sus objetivos en aquel momento, el retuit les ayudaba a difundir una imagen falsa de una persona mucho más rápido de lo que podían defenderse... Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de esta forma. Esto podría tener que ver con cómo se comportan las personas. Y eso me dio mucho miedo”.

Por supuesto, aquel episodio fue solo una pequeña piedra en el camino hacia nuestra pesadilla actual, en la que la información falsa se propaga a un ritmo alarmante e Internet se llena de comentarios de odio. Mientras tanto, Twitter sigue sin hacer prácticamente nada al respecto.

Wetherell agregó en su entrevista que cree que es demasiado tarde para revertir el curso de las funciones de compartir, ya que simplemente podría incentivar otros métodos como pasa en las plataformas de gaming (como recompensar a los usuarios con muchos seguidores para aumentar artificialmente el contenido).

Sugirió que un cambio que podría ir a mejor es que las redes sociales moderen audiencias enteras a la vez, eliminando sus funciones para compartir en masa. Otras opciones que ha mencionado BuzzFeed incluyen probar con un límite máximo de retweets que puede obtener una publicación.

Sin embargo, no te preocupes. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, que siempre hace vagos compromisos llenos de generalidades sobre cómo mejorar la plataforma, le dijo a BuzzFeed que Twitter está “Pensando definitivamente en los incentivos y las ramificaciones de todas las acciones, incluidas las del retuit”.