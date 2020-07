Crash Bandicoot está recibiendo un nuevo juego para smartphones

El creador de Candy Crush Saga, King, ha revelado un nuevo juego móvil para Android e iOS que presenta el marsupial naranja Crash Bandicoot.

En Crash Bandicoot: On the Run, los jugadores tienen una vez más la tarea de evitar que el Doctor Neo Cortex, tome el control del multiverso. No se te pedirá que juegues como el personaje titular; en su lugar, podrás personalizar tu propio bandicoot a medida que avanza por etapas conocidas y lucha contra enemigos de entregas anteriores.

El juego será un juego de carreras, similar al Temple Run, donde los jugadores pueden deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para mover a su personaje para recoger monedas o evitar hoyos sin fondo. Pero no es simplemente un clon de Temple Run; el avance muestra que el juego se desarrolla nivel por nivel y que estaremos fabricando armas, lanzando proyectiles a los enemigos y haciendo algunas plataformas ligeras al permitir que su bandicoot salte a las etapas más altas. El avance también implica que podremos jugar con amigos de alguna manera.

No se sabe cuándo se lanzará oficialmente el juego, pero los usuarios de Android ahora pueden registrarse previamente para el juego en Google Play Store o a través del sitio web del juego.