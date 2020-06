Crash Bandicoot 4: It's About Time se filtra antes de su anuncio oficial

Crash Bandicoot 4: It's About Time se ha filtrado gracias a los listados presentados por el Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán.

Los listados indican que el juego se está desarrollando para PS4 y Xbox One con compatibilidad con Xbox Series X , según el diseño de la caja.

No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el juego, aunque las listas de clasificación suelen ser predictores sólidos de revelaciones inminentes. Esto es lo que sabemos sobre Crash 4 basado en la fuga.

La lista incluye una propaganda para la primera secuela numerada desde Crash Bandicoot 3: Warped en la PlayStation original, que fue la última de la serie desarrollada por Naughty Dog, desarrollador de The Last of Us Part II.

Menciona nuevas máscaras similares a las de Aku-Aku, una serie incondicional y compañera familiar de Crash Bandicoot.

"Crash se relaja y explora su isla en su tiempo, 1998, cuando encuentra una misteriosa máscara escondida en una cueva, Lani-Loli", dice la traducción. "¡La máscara es una de las Máscaras Cuánticas y aparentemente conoce a Aku-Aku, el amigo de la máscara de Crash! Con las Máscaras Cuánticas regresando y una Grieta Cuántica apareciendo cerca de nuestros héroes, deciden pasar valientemente a diferentes tiempos y dimensiones para detener a quien sea responsable ".

Una de las máscaras en la caja incluida coincide con la que aparece en el rompecabezas de Crash Bandicoot que se envió a la prensa recientemente para provocar el anuncio. También fue la primera imagen del juego que se burló el año pasado.

Crash Bandicoot 4: It's About Time está siendo publicado por Activision, quien recientemente publicó Crash Team Racing: Nitro-Fueled y Crash Bandicoot N.Sane Trilogy , y desarrollado por Toys for Bob, quien recientemente trabajó en Spyro Reignited Trilogy .