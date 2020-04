Coronavirus retrasara la producción de Nintendo Switch

El brote de coronavirus ha afectado directamente la industria de la tecnología de los videojuegos, ocasionando el retraso de algunas producciones. En este caso es Nintendo es el afectado, con su nuevo modelo de Nintendo Switch ha anunciado un posible retraso en su producción de tres meses debido a las condiciones de su fabrica en China.

Las consolas Nintendo Switch Lite turquesa, amarilla y gris se han agotado por completo en Amazon Japón, Rakuten Books, Bic Camera, Yodobashi Camera y 7net.

El comunicado fue emitido a través de una cadena de tiendas japonesas, la cual esta recibiendo menos consolas que de costumbre y ya se estaban agotando. Ante las interrogantes Nintendo respondió con un comunicado que explicaba la situación.

“La situación no ha cambiado (desde la última vez). También nos gustaría agregar que Nintendo Switch Lite utiliza muchos de los mismos componentes que Nintendo Switch, todos producidos en China. Nuestra empresa está trabajando arduamente, pero todavía se producen retrasos porque algunos componentes no se entregan a tiempo”.



Nintendo había pronosticado un retraso en cuanto a su producción debido a la situación tan complicada que se esta viviendo en China, y aunque ahora la situación se está reactivando, las cosas continúan un poco lentas.

Del mismo modo Sony ha retrasado el lanzamiento de The Last of US II debido al coronavirus, aunque este título se vio afectado no por su producción sino por la crisis económica que se esta generando.