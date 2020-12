Contestan a Nintendo por quitar soundtracks de sus juegos en YouTube

Nintendo sigue en racha de conducirse con mano de hierro cuando considera que los derechos de sus IPs están siendo vulnerados.

A toda la serie de sucesos que van en 2020 ahora se suma el bloqueo de YouTube de piezas que integran algunos de sus soundtracks más emblemáticos.

GilvaSunner fue quien reportó esta situación y se dio cuenta de que las bandas sonoras de Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Mario Kart Wii habían sido dadas de baja de la plataforma.

El problema para muchos entusiastas de la música de videojuegos es que esta era la única manera en que podían escucharse tales bandas sonoras, y ahora que las ha bloqueado Nintendo no propuso ninguna vía alterna para escucharlas.

Cabe aclarar que la compañía está en toda la posición de actuar si considera que su propiedad intelectual está siendo aprovechada para beneficio propio sin autorización, pero también es cierto que ha estado tomando medidas que muchos consideran exageradas, como la cancelación de un torneo de Super Smash Bros. o el bloqueo de una campaña para desarrollar Joy-Cons cuyos ingresos habrían sido destinados a la beneficencia pública, indica Unocero.

A manera de respuesta a la compañía por haber bloqueado las bandas sonoras de sus juegos, usuarios de Twitter tomaron un tuit de 2019 en el que Nintendo Reino Unido preguntó cuál era la pieza musical favorita de la franquicia The Legend of Zelda, y le añadieron un montaje en donde se muestra que los respectivos videos han sido retirados de YouTube.

Las acciones legales emprendidas por Nintendo han hecho que la comunidad cuestione su papel de compañía en teoría amistosa y preocupada por el entretenimiento para toda la familia.

Ahora solo resta esperar cuál será la nueva acción de la Gran N para bloquear o cancelar una iniciativa que a su criterio comprometa los derechos que tiene sobre sus propiedades intelectuales.