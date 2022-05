Conoce los riesgos de salud que puede causar dormir cerca del celular

Como sabemos, todo exceso es malo y en este caso, una exposición prolongada y uso intensivo del celular puede afectar a nuestra salud, especialmente antes de dormir, indica El Universal.

A continuación, te decimos cuáles son los riesgos de usar el celular antes o al dormir:



Contrario a lo que se podría pensar, dormir cerca del celular no es causa de preocupación si lo comparamos con los problemas de usarlo minutos antes de descansar.



El verdadero problema es utilizar mucho el celular antes de dormir. Un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, menciona que el uso de smartphones a la hora de acostarse afecta en la calidad del sueño de manera negativa y podría desencadenar otros problemas como enfermedades cardiacas, diabetes o incluso cáncer.



El celular es perjudicial si se usa antes de dormir y no por el simple hecho de acostarse a un lado de él. Así, revisar el teléfono o tableta antes de acostarse puede ser tan dañino para los patrones de sueño como tomar grandes cantidades de cafeína.

La luz azul es parte del espectro de luz visible y la emiten fuentes naturales como el sol, pero también lo hacen los dispositivos electrónicos como celulares o tabletas.

El centro de salud Northwestern Medicine, dice que la exposición prolongada de esta luz podría suprimir la producción de melatonina en el cerebro, una hormona que ayuda con el tiempo de sueño y los ritmos circadianos.



Los ritmos circadianos le permiten regular a nuestro cuerpo los cambios físicos y mentales que ocurren en el transcurso de un día. Los cambios repentinos de luz afectan este ritmo y alteran por completo nuestro organismo.

El sueño es parte fundamental para una buena salud. De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute de Estados Unidos, no dormir lo suficiente o tener una mala calidad de sueño de manera constante aumenta el riesgo de tener padecimientos graves, como:



- Cáncer. La duración del sueño, calidad del sueño, ritmo circadiano y trastornos del sueño pueden aumentar el riesgo de cáncer, según la Fundación del Sueño.

- Diabetes. Los investigadores de la Librería Nacional de Estados Unidos creen que la restricción del sueño puede afectar los niveles de azúcar en la sangre debido a sus efectos sobre la insulina, el cortisol y el estrés oxidativo.

También, la falta de un buen descanso podría comprometer el estado de alerta. Eso, aunado con la atención que se le da a un celular por las noches, es una mezcla perfecta para accidentes de auto o de cualquier tipo la mañana siguiente después de un mal sueño.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, dice que los celulares emiten radiación por radiofrecuencia, pero no a cantidades preocupantes. Al igual que las ondas de radio FM y las microondas, la radiofrecuencia de los teléfonos móviles emite radiación no ionizante , que no es lo suficientemente fuerte como para causar cáncer, como sí lo harían los rayos Gamma, Rayos X o la luz ultravioleta.

Una pregunta común es si dormir con el celular causa infertilidad en los hombres. La realidad es que no, lo que puede ocasionar este problema es tener el celular cerca de la ingle, o al menos esto es lo que arrojó una investigación elaborada por el Centro Médico Carmel y el Technion de Haifa, en Israel. Los resultados del estudio revelaron que que la calidad del semen se redujo a niveles que podían causar infertilidad entre los hombres que suelen llevar sus teléfonos a medio metro o a menor distancia de la ingle.

Entonces, y a menos que duermas con el celular entre tus piernas, no debes preocuparte.

El uso del celular antes de dormir es dañino para la salud de maneras increíbles, por lo cual, te recomendamos lo siguiente:

- En horas de sueño, deja el teléfono celular alejado de tu cuerpo.

- No uses el celular mientras tenga una potencia de señal baja.

- Evita productos que afirmen el bloqueo de la energía de radiofrecuencia.

- Evita el uso del celular o la tableta mínimo una hora antes de acostarte.

- Si usas tu celular como despertador, colócalo fuera del alcance desde tu cama.

- Aprovecha la luz natural en el día lo máximo que puedas, esto para que estés alerta durante el día y puedas dormir mejor por la noche.

- Mantén un horario regular para dormir y despertar. Si te es posible, incluso en fines de semana.



Un buen descanso aporta más a tu salud de lo que crees. Sabemos que actualmente las tecnologías son importantes para muchas áreas de nuestra vida, pero mantenernos al margen de ellas un poco puede marcar la diferencia entre una vida saludable y otra llena de lamentables padecimientos.

Con información de El Universal.