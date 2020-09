Conoce la nueva interfaz de Instagram para iOS y Android

A principios de septiembre, Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram mencionó en entrevista para The Verge que el equipo estaba trabajando en un rediseño en la aplicación en donde querían destacar dos nuevos elementos que definían perfectamente lo que Instagram buscaba para sus usuarios. En ese momento vimos una imagen del rediseño para iOS, sin embargo, hoy ha comenzado a aparecer este nuevo diseño también para usuarios de Android, por lo que probablemente en las próximas horas o días veas el nuevo diseño de la aplicación cuando la abras.

El rediseño no es abismal, probablemente los usuarios más distraídos ni siquiera puedan percatarse de estos cambios, pero los nuevos cambios también implementan una nueva forma de uso, al menos una más sencilla e intuitiva, por lo que seguramente más de uno estará agradecido con estos cambios.

¿Qué cambia con la nueva interfaz?

En la entrevista con The Verge, Mosseri mencionó que colocar dos nuevas pestañas en Instagram era algo complicado, pues la aplicación siempre ha destacado por su minimalismo, pero también por su funcionalidad, por lo que pensar en un rediseño es un trabajo complicado, sin embargo, con este cambio “Instagram quiere ayudar a los creadores individuales a ganarse la vida en la aplicación, ya sea convirtiéndose en estrellas de video o magnates del comercio electrónico”, según palabras de Mosseri.

Por esa razón podemos ver que en la parte inferior desaparece el botón de + y ahora podemos ver una cámara, la cual al presionarla nos dará la opción de subir una publicación a nuestra sección de noticias, crear una Storie, o bien, subir un nuevo Reel. De hecho, hoy la compañía anunció que la duración de los Reels ahora será de hasta 30 segundos.

En la parte inferior podemos ver que el botón de buscar y el de Actividad (el botón de corazón) desaparecen de la barra para darle la bienvenida al botón de Reels y el de la tienda de Instagram, de ahí las palabras de Mosseri.

Sin embargo, el botón de buscar ahora se coloca en la parte superior derecha, justo a un costado del ícono para ir a los mensajes de Instagram. De momento no sabemos a dónde fue a parar el botón de “Actividad”, pues en el rediseño que compartió The Verge hace unas semanas se podía ver que se colocaba a un costado del de búsqueda y mensajes, pero en las capturas de pantalla compartidas por El Androide Libre no aparece este botón.

¿Cuándo te aparecerá el nuevo diseño?

Aparentemente el nuevo diseño ya está llegando a muchos usuarios en distintas partes del mundo, pero probablemente el despliegue sea progresivo, por lo que si todavía no puedes verlo quizá sea cuestión de horas o días para que puedas ver este nuevo diseño en tu aplicación, indica Unocero.