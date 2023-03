Compromisos del CEO de TikTok "no son suficientes para los padres de EU": Congresista

WASHINGTON.-El presidente ejecutivo de TikTok se enfrentó el jueves a duras preguntas de congresistas convencidos de que la aplicación de videos cortos de propiedad china debería prohibirse por ser una amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El testimonio de Shou Zi Chew ante el Congreso culminó una semana de acciones de la empresa china encaminadas a convencer a los estadounidenses y a sus legisladores de que la aplicación crea valor económico y apoya la libertad de expresión.

TikTok, que cuenta con más de 150 millones de usuarios estadounidenses, se ha enfrentado a duras acusaciones de que los datos de sus usuarios se compartirían con el gobierno chino y de que no protege de manera adecuada a los niños de posibles daños.

La firma aseguró que ha gastado más de 1500 millones de dólares en lo que denomina rigurosos esfuerzos de seguridad de datos bajo el nombre de "Proyecto Texas", que actualmente cuenta con casi 1500 empleados a tiempo completo y está contratado con Oracle para almacenar los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok. También afirma que filtra con rigurosidad los contenidos que podrían perjudicar a los niños.

En la audiencia ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, la congresista Diana DeGette preguntó a Chew qué hacía TikTok para evitar la difusión de desinformación en la plataforma.

Tienen controles actuales, pero no están funcionando para mantener esta información alejada principalmente de los jóvenes, pero también de los estadounidenses en general", dijo DeGette.

Chew aseguró que la empresa está invirtiendo en moderación de contenidos e inteligencia artificial para limitar este tipo de contenidos.

"La gran mayoría de nuestros usuarios acude a nuestra plataforma para entretenerse con contenidos seguros, pero hay gente que vierte información errónea peligrosa y tenemos que tomárnoslo muy en serio", comentó Chew.

DeGette dijo que las acciones de TikTok no eran suficientes. "Sólo me dieron declaraciones generales de que están invirtiendo, que están preocupados, que están trabajando. Eso no es suficiente para mí. Eso no es suficiente para los padres de Estados Unidos", señaló.

La presidenta del comité, la republicana Cathy McMorris Rodgers, inició la audiencia diciendo: "TikTok recopila casi todos los datos imaginables, desde la ubicación de las personas hasta lo que escriben y copian, con quién hablan, datos biométricos y mucho más".

"No confiamos en que TikTok adopte nunca los valores estadounidenses: valores de libertad, derechos humanos e innovación", y añadió que el Partido Comunista Chino "es capaz de utilizar (TikTok) como herramienta para manipular a Estados Unidos en su conjunto".

Chew, que comenzó su testimonio hablando de sus propias raíces singapurenses, afirmó que "no promovemos ni eliminamos contenidos a petición del gobierno chino", añadiendo que "es nuestro compromiso con este comité y con todos nuestros usuarios que mantendremos (TikTok) libre de cualquier manipulación por parte de cualquier gobierno".

El principal demócrata en el panel, Frank Pallone, indicó que TikTok "va a seguir recopilando datos, va a seguir vendiendo datos (...) y seguir bajo la égida del Partido Comunista".