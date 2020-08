Company Of Heroes llegará a dispositivos móviles en septiembre

Company of Heroes, es un título de estrategia en tiempo real basado en la Segunda Guerra Mundial que llegará a dispositivos móviles el 10 de septiembre.

Originalmente debuto para iPads a principios de este año, ahora con una reconfiguración para smartphones, y su versión para iPhone será gratuita para quienes ya la hayan comprado en iPad.

El juego sigue los eventos desde el Día D hasta el asalto a Normandía, tiene un nuevo avance para mostrar cómo se juega en los teléfonos.

El juego costará $ 13.99 / € 14,99 / $ 308 pesos mexicanos.



Esta versión de Company of Heroes será compatible con los siguientes modelos de teléfonos:

iPhone 6 o mejor

Google Pixel 2 o mejor

Samsung Galaxy S8 o mejor

Samsung Galaxy Note8 o mejor

OnePlus 5T / 6T / 7/8

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

HTC U12 +

LG V30 +

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Company of Heroes recibió una secuela para PC, Company of Heroes 2. Se lanzó en 2013 y hasta el momento no se ha anunciado ningún puerto móvil.