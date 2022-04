¿Cómo saber si compraste un teléfono clonado o una réplica?

CIUDAD DE MÉXICO.- Si compraste un teléfono celular por Internet, nuevo o usado o en un sitio no autorizado, debes asegurarte de que no se trata de un dispositivo clonado o una replica, pues aunque a simple vista estos equipos suelen ser similares, su funcionamiento no es el mismo.

La compra de celulares piratas es más común de lo que crees, pues sin darte cuenta puedes adquirir uno al mismo precio y pensando que es original. A continuación te decimos cómo saber si se trata de un celular original o clonado.

¿Qué es un teléfono réplica o clonado?

Generalmente los teléfonos clonados suelen ser completamente iguales que los originales y aunque muchas veces se venden en precios más bajos, hay otras que se venden en su precio normal. No obstante, el rendimiento de sus funciones y duración de la batería no son las mismas.

Entre las diferencias que hay es en el hardware, la cámara, el flash, el peso, su tamaño, detalles externos, etc.

¿Cómo saber si mi teléfono es original o una réplica?

De acuerdo con el portal experto en tecnología, Todo digital, para saber si el rendimiento de tu celular coincide con el original, puedes usar la aplicación “benchmark”, la cual ayuda a analizar el funcionamiento de la memoria RAM, la calidad de la cámara y otras funciones. También puedes utilizar aplicaciones como CPU-Z o Geekbench para este mismo fin.

Una vez hayas descargado cualquiera de estas aplicaciones, podrás comparar los resultados que te arroje la app con los que aparecen en páginas como Antutu y kimovil.com, en donde se muestra el funcionamiento y rendimiento que deben tener los teléfonos de marcas como Morotola, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, etc.

Checa el IMEI y número de serie

Otra opción más sencilla para saber si tu celular es una réplica o es clonado, es que estos equipos no cuentan con IMEI, el cual es el número de identificación con el que puedes saber toda la información de tu teléfono.

El IMEI puedes encontrarlo en la batería o en la caja del equipo, pero en caso de que no lo encuentres, puedes entrar a “Configuración”, “Información general” y “Acerca del teléfono” para saberlo.

En caso de que en esta opción te aparezca “el número de serie no es válido”, es porque muy probablemente se trata de un celular réplica o clonado.