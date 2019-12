¿Cómo puedo ver, editar y compartir mi video de resumen del año en Facebook?

CIUDAD DE MÉXICO.-Este día la empresa Facebook presenta el resumen de tus actividades en la red social durante el 2019.

Ahora el video podrá ser editado por los usuarios, por lo que ellos decidirán que se verá y que les gustaría omitir.

Además tendrán la opción de ocultarlo o bloquear personas y fechas específicas para que no aparezcan en éste.

Se puede acceder a los videos personalizados visitando la pestaña de Recuerdos en la aplicación de Facebook.

“Para ayudarte a rememorar tu 2019, recopilamos fotos y publicaciones de tu año en Facebook. ¡Celebremos los momentos que unen a las personas!”, dijo Facebook en una carta.

Tu resumen del año es un video personalizado con el que puedes destacar y compartir los momentos más significativos de este año. Estos momentos pueden incluir fotos y publicaciones que compartiste o en las que se te etiquetó.

Ve a www.facebook.com/memories.

Haz clic en Editar en la parte superior de tu video para hacer los cambios necesarios antes de compartirlo.

Haz clic para elegir las fotos a la derecha, selecciona los números (por ejemplo: 1 o 2) en la parte inferior para desplazarte por el video o haz clic en Siguiente para guardar los cambios.

Haz clic en Publicar.

Para compartir el video sin editarlo, haz clic en Compartir o Enviar en la parte inferior del video.

Nota: Si no ves el video de tu resumen del año, puede ser que esta función aún no esté disponible para ti o que no haya suficiente contenido para crear un video.