Cómo proteger tu Mac de Malware y virus

Es un hecho que el sistema operativo de Mac no es perfecto y también es vulnerable a los maware y a los virus como cualquier otro PC con Windows, aún con antivirus existen la seguridad no es perfecta.

Informes recientes de MalwareBytes, han confirmado la situación actual de Mal donde resultaron ser mas vulnerables a amenazas cibernéticas en comparativa con el sistema de Windows.

Instalar MalwareBytes que es de uso gratuito te permitirá escanear de manera tu equipo de computo de manual y con la opción de paga podrás tener el escaneo en tiempo real.

Escanear regularmente tu equipo con esta clase de programas te permite mantener su funcionamiento en optimas condiciones, por si no dispones de una versión Premium recuerda hacerlo una vez a la semana o al mes si el funcionamiento de tu dispositivo comienza a fallar.

Sophos y BitDefender son herramientas que te permitirán profundizar en el funcionamiento de tu equipo, proporcionando soluciones a malwares y adwares que no puedas eliminar tan fácilmente.

Pase lo que pase, no descargues cualquier antivirus o antimalware que veas en la App Store. Aunque Apple hace todo lo posible para mantener a raya las aplicaciones basura, no hay ninguna garantía de que en realidad no esté instalando algo de malware disfrazado como una aplicación útil. Quédate con las compañías que ya conozcas.

Los bloqueadores de anuncios en los navegadores web son altamente recomendables, por lo que deberías descargar Ublock Origin y Privacy Badger.

El hacerte de programas de seguridad no es suficiente, como usuario debes tener cuidado con los sitios web que visitas, también ten cuidado con las descargas Torrents al azar e instalar aplicaciones o scripts de los que no tengas idea.