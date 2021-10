Cómo evitar que tu memoria RAM se dañe

Casi cualquier actividad actual requiere del uso de una computadora, ya sea para realizar algún trabajo, actividad comercial o simple entretenimiento. Ahora bien, es necesario contar con un PC que responda adecuadamente a nuestras exigencias, y esto dependerá de cuán veloz sea el equipo.

Un elemento fundamental que influye en la velocidad de cualquier ordenador es la memoria RAM. Descubre qué hacer para evitar que tu memoria RAM se dañe, cómo detectar posibles fallas y cómo garantizar su vida útil.

Detección de fallas en una memoria RAM

Primero que nada debes saber que la RAM es un elemento imprescindible en una PC. Si las memorias tienen fallas, el uso del equipo se hace muy difícil o imposible. A continuación, te presentamos las fallas más comunes que presenta una computadora con la RAM estropeada:

• La computadora enciende, pero no muestra video en el monitor.

• El sistema operativo se cuelga al iniciar.

• Mientras usas el ordenador te sale la pantalla azul de la muerte.

• La computadora se ralentiza.

• El PC se reinicia constantemente.

Estas fallas suceden con frecuencia cuando una memoria RAM, la cual se encarga de almacenar temporalmente todos los programas iniciados en el sistema, se colapsa por estar defectuosa. No es la única razón por la que puedan presentarse este tipo de fallas, pero si es el más recurrente.

No hay que confundir entre la lentitud de respuesta de una computadora a la lentitud de respuesta de una conexión red o internet. Algunos usan VPNS que ralentizan mucho la navegación web y terminan culpando el desempeño de la memoria RAM y esto es un error. Para corregir este problema debes saber cuál VPN gratuita deberías usar.

Ante las fallas de una memoria RAM, es necesario realizar un descarte para identificar cuál es la memoria defectuosa. Para ello, se puede retirar las memorias del PC y solo colocar una y encender la computadora. Puede que vaya más lento, pero si no se cuelga o no se reinicia, habrás detectado que la memoria dañada es la que no estás usando.

También existen software booteables para detectar memorias semi-dañadas, como por ejemplo Memtest. Cuando la memoria está completamente dañada el ordenador no muestra video en el monitor.

Evita que una memoria RAM falle

El mantenimiento preventivo de los periféricos es la acción más elemental para evitar que estos fallen. Cada cierto tiempo, el interior de los ordenadores se llena de polvo y suciedad afectando su correcto desempeño.

El polvo puede humedecerse por los cambios de temperatura del ambiente, lo que a su vez crea oxidación en los contactos. Esto sucede frecuentemente en las memorias RAM.

Para evitar que esto suceda, cada 3 o 6 meses (dependiendo de las condiciones del entorno) hay que destapar el gabinete del CPU, extraer con cuidado las memorias RAM y con la ayuda de una brocha retirar todo el polvo de la tarjeta madre. También puede ser útil un soplador.

Se debe limpiar los contactos de las memorias RAM con una goma de borrar para retirar cualquier resto de óxido o impureza. Cabe destacar que las RAM son muy susceptibles a la electrostática, por lo que debes usar una pulsera antiestática o procurar no tocar los chipsets de la memoria.

A veces, la falla proviene de los bancos donde van insertadas las RAM. Para tratar de reparar este error, puedes insertar y sacar varias veces la memoria en cada banco. De esta manera, se limpia los contactos internos que se encuentran en cada SLOT o bancos de memoria.

Otro factor perjudicial tanto para la RAM como para cualquier otro periférico del PC son las altas de voltaje. Para evitar un daño irreversible, es necesario contar con un buen regulador de voltaje que estabilice la energía suministrada por la red eléctrica.

Si sigues estas recomendaciones lograrás tener tu equipo asegurado. Ciertamente también nos interesa el resguardo y protección de nuestros ordenadores contra accidentes y robos, por ello te invitamos a conocer cómo el seguro para laptop te protege, definitivamente un tema digno a considerar.

Garantizar la vida útil de tu RAM

Finalmente para garantizar un correcto desempeño de tus memorias RAM, lo que además te ofrecerá una gratificante experiencia al usar tu computadora, es no llevar la carga de trabajo de la RAM al límite. Recuerda que todo equipo cuya carga de trabajo es llevada al límite se reduce dramáticamente su tiempo de vida.

Procura tener actualizado tu PC con la cantidad de memoria RAM suficiente para que la carga de trabajo no sobrepase el 75%. Además, debes incluir siempre un buen sistema de enfriamiento en el interior del gabinete del CPU mediante fancooler.

Una RAM trabajando bajo las adecuadas condiciones, ofrecerá un excelente desempeño en cualquier computadora. Por consiguiente, la estabilidad del sistema operativo será óptima y no se correrá el riesgo de perder información importante por causa de un cuelgue o de un reinicio inesperado.