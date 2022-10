¿Cómo escoger un dominio y extensión web?

Independientemente, si estás iniciando una start-up, tienes una pyme, una gran organización o trabajas de manera autónoma, tener una página web te resultará vital en esta era de digitalización. De hecho, para crear una página web ya no hace falta codificarla desde cero, pues podemos utilizar algunas herramientas webs que nos permitirán crearla y personalizarla en cuestión de minutos.



Otro punto fundamental a la hora de hacer un sitio web es dónde va a estar alojado el mismo, ya que todos los hospedajes webs no ofrecen la misma relación precio / calidad. Por ello es muy importante saber cómo diferenciar un buen hosting de uno malo. Una vez que hayamos creado la página web y contratado un buen hosting tendremos que elegir un dominio acorde no solo a nuestro actual negocio, sino a las perspectivas que tengamos hacia el futuro. Veamos a continuación algunos consejos claves a la hora de elegir un dominio y por ende, la extensión más idónea.



Recomendaciones para elegir un buen dominio



Selecciona la extensión más acorde a tu proyecto



Actualmente, existen numerosas extensiones de dominio web, las cuales determinarán no solo el propósito de nuestra página, sino también, hacia qué público se dirige. Elegir una extensión poco adecuada no solo generará impresiones negativas por parte de tu audiencia, también, podría afectar el posicionamiento de la página. Analicemos las extensiones de dominios más usadas para así determinar la más acorde a tu sitio web.

Es la más utilizada y por ende, es la de mayor reconocimiento. Esta extensión de dominio está orientada hacia comercios o servicios sin centrarse en un país específico. .net - Esta terminación de dominio está pensada para ser empleada en ámbitos tecnológicos, sobre todo en redes.

Diseñada para que sea usada por organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. También suele ser la de preferencia en asociaciones de proyectos comunitarios o libres. Locales - Si el objetivo de tu página es captar o centrarse en un mercado determinado, las extensiones de dominios locales son la opción más idónea. Por ejemplo, si el enfoque de tu negocio es hacia el mercado mexicano, entonces debes elegir un dominio mx

Elige un dominio que sea fácil de escribir, recordar y relacionado con tu negocio o proyecto



A pesar de que no hay una limitante en cuanto a la cantidad de caracteres, lo ideal es que tu dominio no pase de los 10 caracteres. También, debes tener muy en cuenta usar palabras sencillas que sean fácil de recordar y escribir para que así, tus visitas y clientes potenciales no crean que se trata de una página de Spam o les resulte extraña por el nombre. Por último, debes escoger un nombre que se relacione con tu proyecto y además, te permita más adelante ofrecer otros tipos de productos y servicios.



Un ejemplo, si vas a vender frutas, no te limites a poner un dominio de frutas como tal, pues a futuro puede que comiences a vender otros productos diferentes y esto va a contravenir en cierto modo con el dominio de frutas como tal. Esto podría también producir cierta impresión negativa en tus visitantes y reducir la posibilidad de que tu ecommerce crezca.



Utiliza nombres locales si tu proyecto se enfoca en un área geográfica



Si tu proyecto o negocio está limitado al mercado local, una excelente idea es que tu dominio incluya el nombre de la ciudad o poblado donde tienes la mayoría de tu clientela. Así, tu página, además de ser recordada fácilmente en tu localidad, Atraerá a más clientes potenciales de dicha área en particular.



Evita en lo posible usar guiones, abreviaturas y números



Si bien el uso de estos “artilugios” no afecta en nada el posicionamiento de tu página en los motores de búsquedas, tus visitantes y clientes potenciales si la tendrán un poco complicada para recordar y escribirla en la barra de direcciones. Además, tendrás que explicar a tus clientes potenciales cuando y cómo deben colocar el guion y los números.



Supongamos que creaste el dominio emplea2-premium.com. Tus clientes potenciales no buscarán tu página de esa manera, por lo que te tocará explicarles como deben escribirla. Por ello, lo mejor es que busques un nombre de dominio sencillo y creativo. Otro consejo en este punto es que también evites usar letras duplicadas como por ejemplo: frutassabrosas.mx



Usa varios dominios en la medida de lo posible



Con el objetivo de proteger tu marca o fomentarla, una recomendación muy útil es registrar ese dominio con diferentes extensiones a fin de evitar que la competencia no registre uno similar al tuyo. Por esta razón y si tienes el presupuesto para ello, registra tu nombre de dominio con extensiones .com, .net, .mx, .es, etc.



Otro consejo es que registres también tu nombre con los errores ortográficos más comunes que pueden cometer tus visitantes o clientes potenciales. Así, si alguno comete un error ortográfico, lo podrás redirigir a tu página web y así no perderás esa visita que bien puede convertirse en cliente más adelante.