Cómo eliminar las app no deseadas de Windows 10

Windows 10 es el sistema operativo más reciente de Microsoft y con las actualizaciones regulares se mantiene en buen estado en cuanto a bloatware se refiere, aunque no es del todo perfecto. El sistema operativo viene incluido con algunas configuraciones por defecto, entre ellas se encuentran algunas aplicaciones que rara vez utilizamos.

Si quieres ir más ligero y controlar todas las aplicaciones en tu equipo de cómputo, te recomendamos la app “Bloatbox. Es pequeña y ni siquiera tienes que tenerla instalada en el equipo. Basta que la ejecutes cuando instales Windows o cuando quieras librarte de bloatware periódicamente.

Solo necesitas ejecutar el archivo, abrirlo y se desplegara un menú.

A la izquierda puedes ves las aplicaciones que tienes instaladas, tanto por ti como por Microsoft sin tu permiso. Lo único malo de Bloatbox es que no es especialmente claro a la hora de llamar a las aplicaciones por su nombre, por lo que recomiendo hacer algo de investigación por tu cuenta antes de borrar a lo loco.

Además, es bueno recordar que este tipo de borrados a gran escala pueden dejar inmaculado el menú de inicio, pero también causar inestabilidad en el sistema. Hay aplicaciones que Windows simplemente gusta de tener instaladas en el equipo, aunque tú no las uses para nada. Desinstalarlas a la fuerza puede tener alguna consecuencia no deseada, así que mejor piensa en hacer un punto de guardado de sistema o incluso una copia de seguridad completa por si acaso.

Al seleccionar las aplicaciones no deseadas, las añadirás en la columna de la derecha y deberás hacer clic en “Remove Selected”. Esto bastara para limpiar tu disco duro de aplicaciones no deseadas.