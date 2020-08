Cómo descargar un vídeo de TikTok

La red social de TikTok se ha visto envuelta en una serie de problemas, y ahora con un futuro incierto es posible que quieras conservar el acceso a tus vídeos favoritos. Afortunadamente, existen algunos métodos para guardar vídeos de TikTok directamente en tu teléfono y otros dispositivos.

Cuando estás en la aplicación TikTok, puedes guardar varios vídeos en segundos usando las herramientas integradas. Esto creará automáticamente un archivo de vídeo en tu dispositivo y es fácil de hacer.

Paso 1 : Mientras reproduces un vídeo de TikTok, coloca el dedo en la pantalla y realiza una “pulsación larga”, que requiere que mantenga el dedo en la pantalla durante varios segundos. Esto debería oscurecer el vídeo y abrir un menú de acceso directo con algunas opciones diferentes. Uno de los primeros será un ícono de flecha que dice Guardar vídeo. Seleccione esto y podrá comenzar a descargar su vídeo. Se llenará una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla, y puede seleccionar Listo cuando haya terminado.

Paso 2 : Si la pulsación prolongada no funciona o no parece estar disponible en su dispositivo, hay una opción más completa que puede probar. Comience echando un vistazo al menú del lado derecho, el que siempre desea ocultar, pero no puede, mientras mira un vídeo. Busque el ícono de flecha etiquetado Compartir y selecciónelo para comenzar.

Paso 3 : Tu smartphone mostrará un menú para compartir con una variedad de opciones para enviar el vídeo a diferentes ubicaciones. Este menú se verá diferente dependiendo de si está usando iOS o Android, pero el proceso general debería ser el mismo. Busque una opción de descarga que diga Guardar, Guardar vídeo o algo similar. Seleccione esto y el vídeo de TikTok ahora debería guardarse directamente en su dispositivo. Seleccione Listo para continuar.

Descarga usando una herramienta de terceros

Guardar un vídeo a través de TikTok es rápido, pero tiene dos desventajas notables. Primero, coloca una marca de agua de TikTok en cada vídeo, una que no se puede eliminar fácilmente. En segundo lugar, los creadores de vídeos pueden bloquear sus vídeos para que nadie pueda guardarlos usando la aplicación TikTok, por lo que no hay garantía de que pueda descargar el video que desea.

Afortunadamente, las aplicaciones de terceros han intervenido para brindar una alternativa, lo que le permite descargar vídeos de TikTok y eliminar la marca de agua al mismo tiempo. Estos son algunos de nuestros favoritos y consejos sobre cómo usarlos.

DVDVideoSoft: Esta herramienta de Windows es una solución ideal para cuando desea descargar varios vídeos de TikTok en su máquina de escritorio. También es muy versátil y le permite guardar en una variedad de formatos, incluidos MP4, MOV y MP3. Todo lo que necesita para comenzar es arrastrar y soltar una URL de TikTok directamente en la pantalla.

MusicallyDown: Esta aplicación basada en navegador es una de las soluciones más rápidas disponibles. Simplemente pegue la URL de TikTok en el formulario y seleccione Descargar para comenzar. La herramienta eliminará automáticamente la marca de agua, pero puede optar por conservarla si lo prefiere. La herramienta es gratuita y no tiene restricciones de uso, pero tendrá que ir a la página web cada vez que desee descargar un vídeo, lo que podría llevar un poco de tiempo.

ExpertsPHP: Esta es otra aplicación basada en la web que hace que descargar videos de TikTok sea una cuestión de pegar una URL y presionar Descargar. Una vez hecho esto, se le dará la opción de descargar la versión del video con o sin marca de agua, y aunque no hay opciones de formato para elegir, las descargas son rápidas y confiables.