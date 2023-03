¿Cómo borrar objetos o personas de tus fotos con ayuda de IA y gratis?

HERMOSILLO, Son.- Tal vez te ha pasado que te tomas una fotografía y en ella aparece un objeto o persona interrumpiendo la toma.

Debido a que en muchas ocasiones por tratarse de vacaciones o momentos especiales no es posible repetir la foto, hoy en día con el avance de la tecnología ya puedes eliminar aquellos objetos que no quieres que aparezcan en tu imagen.

En redes sociales se han viralizado varias fotos de personas que piden que un experto en edición borre a una persona, un animal o a un objeto que se coló en la imagen, esto porque comúnmente hay quienes suelen hacer lo contrario y terminar haciendo la fotografía un meme.

Para que no te pase esto te contamos cómo puedes eliminar tu mismo un objeto de una foto.

Deshazte de los desperfectos en las fotos usando Inteligencia Artificial

La buena noticia es que para tener la mejor imagen no necesitas instalar ninguna aplicación que pueda poner en riesgo tu computadora, teléfono o Tablet, además de que también podrás hacerlo se forma sencilla y gratis.

Para borrar aquello que no deseas que aparezca en tu foto es necesario que ingreses al sitio web de Clean Up Pictures, que a diferencia de otras páginas que realizan sellos de clonación y distorsionan las imágenes, desarrolla una herramienta de edición avanzada basada en Inteligencia Artificial con la que es posible recrear lo que hay detrás de personas u objetos no deseados.

Haciendo uso de la tecnología de retoque Inpainting será posible que los interesados eliminen aspectos indeseables en una fotografía, ya sea utilizando la versión gratuita con la que se pueden exportar imágenes a 720 píxeles como máximo, o completamente sin restricciones con la edición PRO.

¿Cómo eliminar objetos de una foto con Clean Up Pictures?

Ingresa al sitio web de Clean Up Pictures .

. Selecciona “Click here or drag an image file” y elige la imagen que quieres editar.

y elige la imagen que quieres editar. Te aparecerá un círculo verde fosforescente con el que podrás seleccionar lo que deseas borrar solo con mantenerlo presionado (con la opción “ Brush ” puedes cambiar el tamaño del círculo, mientras que con el ícono del borrador puedes borrar y con el de la lupa mirar más de cerca los detalles).

con el que podrás seleccionar lo que deseas solo con mantenerlo presionado (con la opción “ ” puedes cambiar el tamaño del círculo, mientras que con el ícono del puedes borrar y con el de la mirar más de cerca los detalles). Cuando hayas seleccionado lo que quieres borrar solo da clic en la imagen y espera a que sea eliminado .

y espera a que sea . Finalmente, cuando la imagen quede como deseas puedes dar clic en el botón de “Download” y descargar tu foto.

En caso de que quieras tener más beneficios como imágenes en alta resolución, puedes comprar la versión PRO por unos 100 pesos mexicanos mensuales (5 dólares), o bien pagar la anualidad que sale alrededor de 910 pesos (48 dólares).