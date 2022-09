¿Cómo desactivar las notificaciones de llamadas y videollamadas en Instagram?

Instagram permite que sus usuarios establezcan una conversación privada con sus amigos más allá de los comentarios en publicaciones o reacciones. En la sección Direct, uno puede hacer llamadas o videollamadas, una opción que resulta incómoda si desconocidos pueden contactarte por ese medio.

De acuerdo con La República, la función de videollamada en Instagram es parecida a la que se puede encontrar en las apps de mensajería como WhatsApp. No obstante, el problema que lo caracteriza es que no hay algún aviso que indique si estás seguro de proceder con la acción o no. También suele pasar que uno ejecuta una llamada sin querer o que otra persona te la haga y te interrumpa.

Es importante que sepas que si quieres que una persona en específico no pueda contactarte, debes bloquearla de manera individual. Así, tampoco podrá escribirte o ver el contenido que subas a tu cuenta.

Por el momento, no es posible que bloquees de forma general la función de videollamadas o llamadas, pero sí puedes desactivar sus notificaciones, que en la práctica tiene el mismo efecto. Sigue estas instrucciones:

Ve a Instagram Toca tu perfil Pulsa en el ícono de las tres líneas Toca en configuración Ve a ajustes Pulsa en Notificaciones Busca la opción Llamadas y mensajes directos Verás distintos apartados, busca Chats de video y desactívalo.

También puedes hacer el bloqueo por cada usuario, ya sea que quieras evitar que te llame por video o de la forma tradicional. Para ello pulsa en el chat de la persona desde la sección Direct. Al tocar su nombre por breves segundos emergerán las opciones "eliminar", "silenciar mensajes" y "silenciar notificaciones de llamadas". Elige la opción más conveniente para ti.

Con información de La República.