¿Cómo activar el modo silencioso de Facebook?

A pesar de todos los problemas y todo lo que se diga sobre la privacidad en Facebook, la red social propiedad de Mark Zuckerberg sigue siendo una de las más usadas y populares en todo el mundo, razón por la cual es también una de las que más se activa en segundo plano debido a la gran cantidad de notificaciones que se pueden generar por la actividad de nuestros amigos en la plataforma.

De hecho, ahora que muchos usuarios pasamos más tiempo en casa trabajando o tomando clases, es normal que nos distraigamos más fácil con el teléfono, y las notificaciones de Facebook pueden ser un problema. En Unocero ya hemos recomendado algunas aplicaciones para home office y homeschooling entre las que destacan apps que pueden bloquear por cierto tiempo otras aplicaciones de redes sociales para no distraernos, aunque si te quiere evitar todo eso, también puedes aprovechar la propia herramienta de Facebook llamada Modo Silencioso.

¿Qué es el modo silencioso?

Como su nombre lo indica, esta función nativa de Facebook permite silenciar las notificaciones para que no nos molesten visual ni auditivamente, es decir, no veremos, escucharemos ni sentiremos vibraciones cuando lleguen notificaciones a Facebook, por lo que es una buena opción para dejar un rato la red social, algo que hasta parecería imposible imaginar que haya sido desarrollado por Facebook.

El modo silencioso está disponible tanto en Android como iOS, y la verdad es que es muy sencillo activar este modo, el problema es que puede haber usuarios que todavía no puedan ver esta configuración en su teléfono, pues a pesar de que se anunció hace meses, el despliegue ha sido progresivo y lento por el mundo, así que si no puedes activar el modo silencioso, no te preocupes, hay una solución temporal, indica Unocero.

Para activar el modo silencioso debes hacer lo siguiente:

Ve a los ajustes de la aplicación.

Busca la opción “Configuración y privacidad”

Presiona sobre la opción “Tu tiempo en Facebook”

Ahora desplázate hasta la opción “Modo silencioso”

El modo silencioso se puede programar para que se active solo en las horas que así lo deseas, y así no tengas que estarlo desactivando y activando cada día.

Si el modo silencioso todavía no aparece en tu teléfono entonces lo que puedes hacer es que en la misma configuración te desplaces hasta la opción de “Cambiar configuración de notificaciones” dentro de la opción de “Tu tiempo en Facebook” y después selecciones “Notificaciones Push” y actives el botón de “Silenciar notificaciones push”.

Esto es una solución temporal que evitará que las notificaciones te distraigan, pero por desgracia no puede activarse y desactivarse de forma programada como el modo silencioso.